Descrito un mecanismo molecular implicado en la neurodegeneración en la enfermedad de Huntington

La alteraci√≥n de las prote√≠nas de la familia de las laminas causa diversas enfermedades, las llamadas laminopat√≠as, como por ejemplo la progeria o envejecimiento precoz. Una investigaci√≥n en la que participan expertos de la Universidad de Barcelona (UB) ha constatado que el aumento de los niveles de una de estas prote√≠nas, la lamina B1, contribuye a la degeneraci√≥n de diferentes poblaciones neuronales del cerebro en la enfermedad de Huntington. Causada por una mutaci√≥n en el gen de la huntingtina, esta patolog√≠a se caracteriza por movimientos involuntarios, d√©ficits cognitivos y trastornos psiqui√°tricos, y todav√≠a no tiene cura. Seg√ļn el estudio, titulado ¬ęNeuron type-specific increase in lamin B1 contributes to nuclear dysfunction in Huntington‚Äôs disease¬Ľ y publicado en la revista EMBO Molecular Medicine, estos resultados abren nuevas v√≠as terap√©uticas para tratar la dolencia, ya que la investigaci√≥n demuestra que la normalizaci√≥n farmacol√≥gica de los niveles de lamina B1 mejora los s√≠ntomas cognitivos en un modelo transg√©nico de la enfermedad.

En el trabajo han participado expertos del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona (UBNeuro), del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) y del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), liderados por Esther Pérez Navarro, profesora de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB.

Tambi√©n han colaborado en el estudio investigadores del Centro de Regulaci√≥n Gen√≥mica (CRG), la Universidad Pompeu Fabra, el Vall d’Hebron Instituto de Oncolog√≠a y la Universidad de Cambridge (Inglaterra).

El aumento de los niveles de lamina B1, una prote√≠na localizada en la envoltura nuclear, provoca una enfermedad rara, la leucodistrofia autos√≥mica dominante, que cursa con d√©ficits motores y cognitivos, as√≠ como desmielinizaci√≥n en el sistema nervioso central. En esta investigaci√≥n, los expertos han estudiado el impacto de estas alteraciones en la enfermedad de Huntington, analiz√°ndolo en tres vertientes: fisiol√≥gica, transcript√≥mica y epigen√©tica. Para ello, han partido de experimentos en un modelo de rat√≥n transg√©nico de la patolog√≠a y en muestras post mortem de cerebro de pacientes. Uno de los aspectos m√°s destacados del trabajo es el desarrollo de una innovadora t√©cnica llamada FANSI (fluorescence-activated nuclear suspension imaging) para identificar y analizar el n√ļcleo de neuronas de poblaciones espec√≠ficas del cerebro, ¬ęt√©cnica que puede ser utilizada por otros grupos de investigaci√≥n¬Ľ, resalta Esther P√©rez Navarro.

¬ęAdem√°s ‚ÄĒcontin√ļa la investigadora‚ÄĒ, hemos aplicado la t√©cnica de ChIP-sequencing en colaboraci√≥n con grupos de investigaci√≥n expertos en ella y en la interpretaci√≥n de los resultados: los de Masashi Narita, de la Universidad de Cambridge, y Luciano di Croce, del CRG. Ello nos ha permitido analizar c√≥mo la alteraci√≥n de los niveles de lamina B1 puede conllevar cambios en la transcripci√≥n de genes¬Ľ.

Posteriormente, los investigadores administraron √°cido betul√≠nico a los ratones modelo de la enfermedad. Dicho f√°rmaco, capaz de restaurar parcialmente los niveles de lamina B1, caus√≥ su normalizaci√≥n en el n√ļcleo de poblaciones neuronales. De ese modo se atenu√≥ la disfunci√≥n motora y cognitiva en los animales. Seg√ļn los investigadores, estos resultados demuestran que el aumento de los niveles de lamina B1 contribuye a alterar la funci√≥n nuclear de neuronas espec√≠ficas del cerebro de la enfermedad de Huntington. ¬ęHasta ahora se desconoc√≠a completamente que la alteraci√≥n de esta prote√≠na estuviera implicada en la fisiopatolog√≠a de la enfermedad de Huntington. Adem√°s, se abre el interrogante de si esta alteraci√≥n est√° tambi√©n implicada en la degeneraci√≥n neuronal de otras enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el alzh√©imer o el p√°rkinson¬Ľ, puntualiza Esther P√©rez Navarro.

La identificaci√≥n de este mecanismo molecular abre la puerta al dise√Īo de nuevos f√°rmacos contra una enfermedad que a√ļn no tiene cura. ¬ęEl √°cido betul√≠nico que hemos usado en la investigaci√≥n tiene otros efectos y por eso hay que identificar drogas espec√≠ficas que tengan como diana √ļnica la modulaci√≥n de los niveles de lamina B1¬Ľ, explica la investigadora.

Adem√°s, este trabajo tambi√©n podr√≠a tener implicaciones en la identificaci√≥n de nuevos biomarcadores de la enfermedad. En este sentido, el objetivo futuro de los investigadores es determinar si los niveles de lamina B1 tambi√©n est√°n alterados en c√©lulas fuera del cerebro, como las c√©lulas sangu√≠neas y los fibroblastos (c√©lulas de la piel). ¬ęLa ventaja de hacer este estudio en una enfermedad como la de Huntington, que est√° asociada a una mutaci√≥n gen√©tica, es que podemos analizar estos cambios en individuos portadores que a√ļn no presentan s√≠ntomas y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Para realizar dichos estudios estamos colaborando con la Unidad de P√°rkinson y Trastornos del Movimiento (Jes√ļs P√©rez y Jaime Kulisevsky) del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que es un centro de referencia en esta enfermedad¬Ľ, concluye la investigadora. (Fuente: UB)

https://noticiasdelaciencia.com/art/40952/descrito-un-mecanismo-molecular-implicado-en-la-neurodegeneracion-en-la-enfermedad-de-huntington