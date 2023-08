Descartan faltante de medicamentos en la ciudad

La AM990 se puso en contacto con Ernesto Morales, quien es el presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa, se refirió a la denuncia realizada por consumidores sobre la falta de medicamentos en algunas farmacias de la ciudad.

Comenzó diciendo que todavía no se ha notado faltantes de medicamentos. Pueden haber sido casos puntuales de alguna farmacia. Se comunicó con droguerías y no hay inconvenientes de entrega de medicamentos. No se sufren restricciones en cuanto a los suministros de la cadena completa, ya sea desde droguería a laboratorio y de laboratorio a farmacia.

Sobre los precios dijo que al haber cambios en las variables econ√≥micas entonces ayer a la ma√Īana se habl√≥ de un aumento del 15 a 20%. Hoy se hablaba de un poco m√°s. Cree que con el correr de los d√≠as los precios se estabilizar√°n.

A futuro no puede decir si habrá faltante de medicamentos, pero si puede ser que cambien las políticas de comercialización de los laboratorios y droguerías. Es decir, que no habrá ofertas, cantidades reducidas, plazos de pagos reducidos.

Lo cual también se traslada al consumidor ya que hay varias farmacias que no aceptan compras con tarjetas de crédito al tratarse de recetas de obra social.

Explic√≥ que los aumentos que se dieron esta semana, que en algunos casos result√≥ en un 200% se debe a varios temas, como ser la demanda y la oferta, los productos que se necesitan son algunos importados, pero en general los √ļltimos a√Īos, los medicamentos vienen aumentando al ritmo de la inflaci√≥n. Incluso se han ido acordando convenios entre los distintos actores para que no suban por el √≠ndice inflacionario mensual. Hasta el lunes, y por el tema devaluatorio, los medicamentos aumentaron en un d√≠a lo que aumentaban en 3 meses promedio. Fue un shock grande para la farmacia.