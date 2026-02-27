Desbarataron un punto de desguace ilegal de motos a la vera del arroyo Garupá

Un operativo policial permitió esclarecer el robo de una moto denunciada días atrás en Garupá, tras el hallazgo del rodado completamente desarmado en un presunto desarmadero clandestino montado en una zona de monte a la vera del arroyo Garupá. La moto, una Honda Wave 110 cc, había sido sustraída el pasado 23 de febrero y fue recuperada esta tarde por agentes de la Unidad Regional X.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento fue llevado adelante alrededor de las 16, en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia radicada por Eduardo F., (34). Tras una extensa línea investigativa desarrollada por la División Investigaciones Garupá, la División Investigaciones y Drogas Peligrosas Candelaria y la Brigada de la Comisaría Seccional Décimo Cuarta, se obtuvo información clave que señalaba la posible existencia de un desarmadero clandestino en una zona de montes.

Con las medidas de seguridad correspondientes, el personal interviniente rodeó el lugar indicado y constató la presencia de una moto Honda Wave 110 cc, que se encontraba con el motor desarmado y sus partes colocadas en cajas de cartón. Al verificar la numeración del cuadro, se estableció que se trataba del rodado denunciado como sustraído en esta jurisdicción.

De acuerdo al estado en que fue encontrada, la moto estaría siendo preparada para su comercialización por partes. En el lugar no se hallaron personas, por lo que se procedió al secuestro del rodado y sus componentes, que fueron trasladados a la dependencia policial jurisdiccional. La investigación continúa a fin de localizar a los autores del hecho, quienes ya fueron identificados, indicaron los voceros.