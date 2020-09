Desarrollan una aplicación para evitar la aparición de úlceras en enfermos inmovilizados en cama

Un equipo de investigaci贸n de la Universidad de Ja茅n (Espa帽a) junto a la empresa Neurobase han creado un sistema que analiza los cambios de postura de los pacientes encamados con problemas de movilidad e indica a los cuidadores cu谩ndo y c贸mo deben mover al enfermo para que no se produzcan complicaciones. Mediante sensores no invasivos colocados en la ropa se controla el tiempo y la posici贸n. El programa env铆a una alarma al auxiliar para modificar la orientaci贸n y as铆 evitar dificultades en la recuperaci贸n.

Uno de los problemas m谩s frecuentes en pacientes sin movilidad o movilidad reducida es la aparici贸n de 煤lceras, heridas en la piel provocadas por el roce de las s谩banas y la presi贸n del hueso sobre una zona concreta sobre la que se soporta el peso del cuerpo. Para evitarlas, el mejor mecanismo de prevenci贸n es cambiar de postura frecuentemente al enfermo. Los cuidadores suelen controlar los tiempos para que no sufra una exposici贸n prolongada en la misma posici贸n. Sin embargo, no cuentan con un sistema de asesoramiento sobre la duraci贸n y la colocaci贸n exacta para evitarlas.

Para dar respuesta a este problema, los expertos presentan un sistema inteligente que monitorea la postura de los pacientes en la cama. Para ello, utilizan sensores no invasivos que permiten describir la orientaci贸n de las zonas del cuerpo de manera precisa y no invasiva en cada momento. En el art铆culo 鈥楩uzzy Monitoring of In-bed Postural Changes for the Prevention of Pressure Ulcers using Inertial Sensors Attached to Clothing鈥, publicado en la revista Journal of Biomedical Informatics desarrollan esa clasificaci贸n de posiciones y crean un protocolo seguro que calcula la prioridad de los cambios posturales teniendo en cuenta los movimientos ya realizados.

Los sensores utilizados son inal谩mbricos, de bajo coste y pesan 9 gramos, por lo que pueden acoplarse a la ropa del paciente como un clip. 鈥淎dem谩s, la persona cuidadora recibe alertas en el m贸vil que determinan el momento y la manera en la que deben cambiar la postura del enfermo y puede consultar el hist贸rico para confirmar que se han producido las modificaciones correctamente鈥, afirma a la Fundaci贸n Descubre el investigador de la Universidad de Ja茅n Javier Medina Quero, autor del art铆culo y responsable del proyecto.

Aunque existen estudios y prototipos previos a esta aplicaci贸n, ninguno de ellos incluye todo el protocolo necesario para la toma de decisiones en la prevenci贸n de 煤lceras. As铆, el sistema incluye los sensores de movimiento conectados a la ropa que describen la orientaci贸n de las zonas del cuerpo de los pacientes de forma no invasiva. La informaci贸n se almacena en una base de datos para reconocer y clasificar las posturas en la cama. Adem谩s, se soporta sobre un modelo matem谩tico que calcula la prioridad de los cambios para cada zona del cuerpo de acuerdo con unas reglas definidas para el enfermo y el tiempo transcurrido desde las posiciones anteriores.

La combinaci贸n que los expertos del grupo de investigaci贸n 鈥楢vances en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones (ASIA)鈥 han realizado con los sensores y el tratamiento de los datos mediante unos modelos matem谩ticos hacen que el sistema aporte la informaci贸n precisa sobre la necesidad de cambio postural del usuario. En caso de necesidad, emite una notificaci贸n al cuidador para que modifique su posici贸n en el momento requerido.

El sistema se sustenta en el llamado modelo difuso basado en el conocimiento, una estructura matem谩tica que interpreta datos imprecisos para la resoluci贸n de problemas. De esta manera, los expertos pueden definir una base de conocimiento que ofrece la capacidad de tomar decisiones.

La base de conocimiento est谩 formada por los datos, obtenidos mediante los sensores directamente de los pacientes, y el conjunto de reglas matem谩ticas que se aplican de forma autom谩tica para reconocer los objetivos de control. Por ejemplo, si existe una herida en una determinada zona, el objetivo es minimizar el peso sobre ella. As铆, las reglas que configuran este protocolo personalizado se reducen para minorar los tiempos en esa posici贸n y favorecer la cura. Adem谩s, el sistema se retroalimenta con la nueva informaci贸n que recibe, por lo que puede modificar las 贸rdenes y ofrecer una respuesta individualizada a cada enfermo en tiempo real.

Los investigadores contin煤an sus ensayos para lanzar en breve la aplicaci贸n al mercado. Al contar con sensores de bajo coste, plantean su aplicaci贸n en zonas desfavorecidas y regiones en v铆as de desarrollo. Al mismo tiempo, la aplicaci贸n podr铆a utilizarse en la monitorizaci贸n de otros segmentos de pacientes o en la evaluaci贸n de la postura y el movimiento en personas mayores, como los cambios en la velocidad de la marcha al andar.

El trabajo se ha financiado mediante los proyectos 鈥楽istema inteligente para prevenci贸n de 煤lceras por presi贸n basado en dispositivos wearables no invasivos鈥 del Servicio Andaluz de Salud, 鈥楽istema inteligente de decisi贸n basado en reconocimiento de actividades en el entorno operativo de envejecimiento鈥 del Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n y los pertenecientes al programa Horizonte 2020 de la Uni贸n Europea 鈥楶HArA-ON. Pilots for Healthy and Active Ageing in europe鈥 y 鈥楾he use of computational techniques to Improve compliance to reminders within smart environments鈥. (Fuente: F. Descubre)