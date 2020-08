DESALOJO. Damnificados iniciarán acciones penales contra el vendedor de la vivienda

Este miércoles a la mañana, efectivos de la Policía y personal del IPV desalojaron a una pareja y sus tres pequeños hijos en el barrio Nueva Formosa. Florencia Bresanovich, madre de la familia en contacto con la AM990 señalo que la vivienda se la vendió un funcionario del IPV que es conocido de su esposo desde hace treinta años.

Bresanovich comenzó diciendo “yo adquirí la vivienda por medio de un funcionario del IPV, Fredy Mujica es el nombre de este señor que ofreció la vivienda porque la nuera no la necesitaba, pero esta persona se valió de que nosotros le alquilábamos en principio una propiedad. A esta persona lo conocemos hace 30 años”.

Y relató “cuando nosotros le alquilamos el departamento esta persona nos ofreció un terreno en el barrio Nueva Italia, habíamos quedado de acuerdo con éste porque le teníamos que hacer una entrega y después se venían las cuotas, se cumplió el plazo donde terminamos de pagar la última cuota del terreno, ya cuando íbamos a ir para ese barrio nos ofreció la vivienda de su nuera, Yo tengo tres hijos, cuando yo estaba embarazada de mi último hijo era o vender el terreno y nos vamos o construir en él y la verdad que al ofrecernos una casa, decidimos la casa. Esto fue en el 2018 y la última cuota la pagamos en noviembre de 2019 ya estábamos en la Nueva Formosa”.

Asimismo, señaló “en todo momento de la transacción estuvo Mujica presente, porque nosotros no conocíamos a la nuera. Si bien el IPV comienza con su investigación, desde ese momento no me quedé quieta. Lo primero que hicimos fue avisarle a esta persona y nos dijo no puedo hacer nada, porque al momento de firma el boleto de compra-venta la nuera que es la adjudicataria de la casa, está admitiendo que mi marido le entregó el terreno más 100 mil pesos, si bien puedo entender que las viviendas no se pueden vender, pensábamos en pagar todo y que la dueña nos ceda el inmueble, el IPV no quiso”.



“Llegamos a la instancia donde llevo mi caso a Asesoría Legal y Técnica, ahí me dijeron que no podían hacer nada solo mandarme a la Defensoría del Pueblo,yo conozco a una de las letradas que trabaja en ese organismo, pero yo la contraté de manera particular, simplemente por el trato que tengo con ella”, señaló.

Explicó también “en el mes de mayo nos avisaron que se constató que no soy la dueña del bien, nosotros quisimos de nuestra parte recuperar lo que nos pertenece (el terreno y el dinero, además hay que decir que en el lugar nosotros hemos hecho mejoras, nadie me va a devolver nada de eso.

Queríamos llegar a un acuerdo porque si bien la abogada desde un principio me dijo que íbamos a agotar las vías administrativas para darme tiempo, obviamente presenté cartas en todas partes, más que nada por mis hijos, pero en todo momento me dijeron que la casa no me la iban a poder dar, yo lo que quería era tiempo porque al presentarse un recurso de revisión ellos me notificaron el 6 de julio que iban a proceder al lanzamiento y que se desafectaba a la adjudicataria.

Nosotros hemos presentado el recurso de revisión en IPV y al Ministerio de Obras estos deberían haber resuelto lo que el IPV me rechazó que sería afirmar que no se me puede dar, eso está perfecto pero lo que ganaba es tiempo porque eso es lo que necesitaba”.



“El día del desalojo mi marido se fue a trabajar y yo fui a minoridad cuando me avisaron que ellos entraron a mi domicilio, rompieron mi puerta y me sacaron las cosas a la calle. A mí nadie me notificó me rechazaron el recurso. Ellos tuvieron una arbitrariedad conmigo, entraron a mi casa rompiendo la puerta”, indicó la mujer.



Situación



“Las cosas están en la vereda de la casa porque no tenemos donde dejarlas, todo lo que teníamos lo invertimos acá. De acá no me voy a ir, mi marido durmió afuera cuidando las cosas, yo me quedé en la casa de una vecina”, contó.



“Ellos pasaron por alto que estamos en plena pandemia, está bien y se entiende que esta solamente avalado por alquileres, pero hay que ser coherentes donde voy a conseguir un alquiler ahora, tengo que llevar mis cosas. Ellos vinieron, nos atropellaron y siguen como si nada”, aseguró.



“Si bien me habían dado 30 días, había presentado un recurso que debía ser resuelto primero, esto me daba tiempo porque por el otro lado no he tenido novedades de la otra parte con la que ya me manejaré por lo penal. Hay gente del barrio que me dijo que también se les ha ofrecido esta vivienda”, cerró.