Desalojaron a 160 personas que dormían dentro de Aeroparque

Unas 160 personas que dormían desde hace meses dentro del Aeroparque Jorge Newbery fueron desalojadas en un operativo conjunto de organismos nacionales y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes aeroportuarias, a la vez que organizaciones sociales alertaron que en el distrito “hay cada vez más personas que no tienen dónde vivir y que se refugian donde pueden”.

“El día jueves 29 se realizó un operativo de traslado de las personas en situación de calle que permanecían en el aeroparque Jorge Newbery. Fue una decisión conjunta de los organismos nacionales que operan en el aeropuerto y del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires”, informó este mediodía la empresa Aeropuertos Argentina 2000 a través de un comunicado.

En el operativo intervinieron funcionarios y personal especializado del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Organismos Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y de la concesionaria del aeropuerto, Aeropuertos Argentina 2000.

Según se indicó en el texto, las personas que aceptaron ser trasladadas fueron llevadas “por equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) a los Centros de Inclusión Social que funcionan en la Ciudad, donde reciben asistencia integral (atención, contención y seguimiento profesional, elementos de higiene personal, ducha, ropa, comida caliente, cama)”.

No obstante, este mediodía permanecían en la explanada de ingreso al aeropuerto varias personas en situación de calle que prefirieron quedarse en las inmediaciones del lugar.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano porteño indicaron a Télam que, de las 160 personas desalojadas del interior del Aeroparque, 30 aceptaron ser trasladadas por el programa BAP a la red de Centros de Inclusión Social. En este sentido, agregaron que cada persona recibirá un “acompañamiento diferente” según su situación particular y explicaron que “muchas ya empezaron el trámite para obtener un subsidio habitacional”.

La presencia de personas en situación de calle dentro del Aeroparque comenzó hace “ya varios meses escalando una cantidad de aproximadamente 160 personas pernoctando en la terminal”, se precisó en el comunicado oficial.



Frente a esta situación, se “ha trabajado de manera ininterrumpida para brindar asistencia a estas personas y ofrecerles las alternativas correspondientes a su encuadre de situación requerido”, se agregó.

Por su parte, fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) indicaron a Télam que el personal de la Fuerza resguardó la seguridad del operativo para “que se desarrollase de manera ordenada”.

En la últimas horas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó a través de un hilo de Twitter sobre el comienzo del operativo: “Están desalojando a las personas que dormían desde hace meses en Aeroparque. En todo este tiempo el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no les propuso otra alternativa que no sea un parador para pasar la noche”.



“Lo único que ofrece es el traslado a un parador. A pesar del frío, muchas de las personas desalojadas prefieren quedarse durmiendo afuera”, advirtieron. En este sentido, señalaron que, tras el procedimiento realizado esta madrugada, “hoy hay cien personas más en la calle, con destino incierto, sin sus pertenencias y sin comida”.

A su vez, advirtieron que en la ciudad de Buenos Aires “hay cada vez más personas que no tienen dónde vivir y que se refugian donde pueden”.

En tanto, desde la organización comunitaria Amigos en el Camino señalaron que “más de 100 personas que se refugiaban en el Aeroparque de la CABA fueron desalojadas sin permitir que retiren sus pertenencias ni documentación”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la organización difundió el testimonio de un hombre en situación de calle que fue desalojado y se refugió en la vereda de entrada del aeropuerto para pasar la noche.

“Nos acaban de sacar afuera. Nos dejaron como un perro, sin comida, sin poder juntar un poco de agua”, dijo el joven. “Yo tengo discapacidad. No me dejaron sacar mis cosas. Le pedí acceso a mi documento, que tengo adentro, pero no pude sacar nada”, agregó.

En el final del video, el hombre se lamentó: “Da vergüenza, da tristeza ver tanta gente afuera. Tanta gente grande”.

Ayer, organizaciones sociales y comunitarias realizaron un “frazadazo” en Plaza de Mayo y una movilización hacia al Congreso de la Nación que finalizó con una olla popular, en el marco del cierre del Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de personas en situación de calle, que se desarrolló desde el lunes pasado en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el CELS indicaron que cientos de personas se congregaron durante la jornada para demandar “políticas públicas para dar una solución de fondo al problema”. Sin embargo, “casi inmediatamente después, ocurría todo lo contrario”, concluyó.