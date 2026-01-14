Desafío Formosa y Promoción Turística continúan recorriendo colonias de vacaciones durante el verano

El programa Desafío Formosa, junto al equipo de Promoción Turística del

Ministerio de Turismo, continúa activo durante la temporada de verano con

una agenda de visitas a distintas colonias de vacaciones de la provincia,

donde se realiza la entrega del juego lúdico “Desafío Formosa” y el

desarrollo de múltiples actividades recreativas y educativas.

Martín Canesín del equipo técnico del Ministerio de Turismo, detalló que

recorren diferentes espacios de esparcimiento infantil, llevando propuestas

pensadas para que niñas y niños puedan aprender jugando, conocer la

provincia y fortalecer el sentido de pertenencia a través de dinámicas

lúdicas, juegos interactivos y actividades participativas.

En este marco, este martes 13, la propuesta llegó a la colonia de vacaciones

del Parque Acuático “17 de Octubre”, donde los chicos y chicas

participaron de juegos, actividades recreativas y sorteos con premios.

Asimismo, detalló que anteriormente, el equipo visitó la colonia de

vacaciones “Mojarritas” del Club Don Bosco, haciendo entrega del juego

Desafío Formosa, acercando la iniciativa a más niños y niñas.

Resaltó que durante cada jornada se desarrollan juegos didácticos,

instancias de intercambio y acciones recreativas, generando espacios de

aprendizaje compartido donde los participantes descubren, de manera

divertida, los atractivos turísticos, culturales y naturales de Formosa.

De esta manera, destacó que “Desafío Formosa y Promoción Turística no

se detienen”, consolidándose como una propuesta que acompaña el verano

en las colonias de vacaciones, promoviendo el conocimiento del destino

Formosa y fomentando valores como la participación, el compañerismo y

el aprendizaje colectivo.