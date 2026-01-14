Desafío Formosa y Promoción Turística continúan recorriendo colonias de vacaciones durante el verano

El programa Desafío Formosa, junto al equipo de Promoción Turística del
Ministerio de Turismo, continúa activo durante la temporada de verano con
una agenda de visitas a distintas colonias de vacaciones de la provincia,
donde se realiza la entrega del juego lúdico “Desafío Formosa” y el
desarrollo de múltiples actividades recreativas y educativas.
Martín Canesín del equipo técnico del Ministerio de Turismo, detalló que
recorren diferentes espacios de esparcimiento infantil, llevando propuestas
pensadas para que niñas y niños puedan aprender jugando, conocer la
provincia y fortalecer el sentido de pertenencia a través de dinámicas
lúdicas, juegos interactivos y actividades participativas.
En este marco, este martes 13, la propuesta llegó a la colonia de vacaciones
del Parque Acuático “17 de Octubre”, donde los chicos y chicas
participaron de juegos, actividades recreativas y sorteos con premios.
Asimismo, detalló que anteriormente, el equipo visitó la colonia de
vacaciones “Mojarritas” del Club Don Bosco, haciendo entrega del juego
Desafío Formosa, acercando la iniciativa a más niños y niñas.
Resaltó que durante cada jornada se desarrollan juegos didácticos,
instancias de intercambio y acciones recreativas, generando espacios de
aprendizaje compartido donde los participantes descubren, de manera
divertida, los atractivos turísticos, culturales y naturales de Formosa.
De esta manera, destacó que “Desafío Formosa y Promoción Turística no
se detienen”, consolidándose como una propuesta que acompaña el verano
en las colonias de vacaciones, promoviendo el conocimiento del destino
Formosa y fomentando valores como la participación, el compañerismo y
el aprendizaje colectivo.
