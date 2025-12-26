Derechos laborales, ¡fuera!

Por Flor de la V (Página 12)

Estamos llegando a fin de año rebasados, como si se fuera a acabar el mundo. Ya no quedan huecos en el último mes de las agendas, colapsadas por los actos de fin de curso en la escuela, compras navideñas, el cafecito que había quedado pendiente durante el año con amigas, los trámites, la organización de las vacaciones, las despedidas con los compañeros de trabajo y todos los grupos a los que pertenecemos. En definitiva, un fin de año movidito, como siempre nos tiene acostumbrados el ritmo de vida actual.

En medio de esta vorágine, asomó como noticia que terminó de hacer estallar 2025, un proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Javier Milei que es regresivo, que va absolutamente en contra de los trabajadores y se plantea francamente como antiderechos. El cohete salió disparado para cualquier lado cuando falló la intención del gobierno de tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación la propuesta: como era de esperar, se picó mal.

Ojo, una reforma laboral es necesaria: ¿estamos de acuerdo? Pero si pensamos en una que cuide los intereses de todas las partes estaría bastante lejos del borrador que se filtró con algunos de los puntos que plantean modificaciones bastante arbitrarias, como nuevas reglas para tomarse vacaciones o cambios en la duración de las jornadas laborales, entre otras cosas. Sobre todo, si pensamos en qué momento entra a jugar este proyecto. Perdonarles el 3% de aportes de fondo de jubilación a las grandes empresas, financiando los despidos sin costo para estas se llama desfinanciar el Estado para favorecer a un privado. Con dinero que los jubilados necesitan, además. Es ineludible una reforma laboral, pero no con estas condiciones que perjudican de lleno al trabajador.

Hace ochenta años el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 33302, que instituyó en todo el territorio de la República Argentina el salario mínimo vital y móvil, los salarios básicos por actividad, las vacaciones pagas, el sueldo annual complementario, bendito aguinaldo, que se cobra en julio y a fin de año, y la indemnización agravada por despido injustificado, que supone un pago extra para casos en que un empleador echa a alguien sin decir por qué y sin expresar motivo. Todas estas cosas que hoy naturalizamos, que consideramos que son derechos adquiridos que están y forman parte de la cotidianidad de los trabajadores, hoy, ochenta años después ¿pueden estar en riesgo? La respuesta es simple: ¡sí!

Yo creía que, frente al mero hecho de la mención de semejante propuesta de reforma tan absurda, que perjudica aún más a los trabajadores, la gente saldría a la calle a defender sus derechos o simplemente a poner un límite. Y no ocurrió. Quizás sea diciembre, que estamos todos superados, o el agotamiento de una recesión económica que tiene asfixiada a la gran mayoría de los argentinos y no hay lugar para una preocupación más. El salario mínimo es el más bajo de la historia. Mucha gente no puede llegar a fin de mes, incluso luego de haber recortado todos los gastos extras, de haber cambiado a los niños de colegio, dado de baja a la prepaga y suspender toda clase de gustos. El consumo de carne es el más bajo de la historia, a pesar de que la mayoría de los trabajadores ajustados tienen más de un empleo para sobrevivir.

Por otra parte, ¿cómo le podemos exigir que salga a luchar a la gente que no tiene derechos laborales porque lamentablemente trabaja en negro? Y les puedo asegurar que no es por elección. ¿Quién puede imaginar que alguien desee trabajar sin derecho a vacaciones pagas, aguinaldo o cobertura médica?

En varios países desarrollados redujeron las jornadas laborales con un impacto positivo en la productividad de los trabajadores, incorporaron licencia por paternidad y la regulación de las aplicaciones que exprimen a los trabajadores. Si la dirigencia política quiere debatir modernización en serio y busca aggionarse al siglo XXI, esta es una discusión que debemos tener como sociedad, seriamente, con el tiempo que se necesite. Con todos como testigos: no a la madrugada de un 20 de diciembre. Como ciudadana, quiero ese debate y una reforma laboral sin cercenar derechos, sin desconocer nuestra propia Constitución Nacional y sin excluir trabajadores y dejar a la gente fuera del sistema formal.