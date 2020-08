Denunció que era violada por su papá luego de los shows del grupo

La niña cantaba y su padre era el tecladista de una conocida banda musical. En apariencia se trataba de una familia normal, pero entre las cuatro paredes de la casa la pequeña era víctima de violencia y abuso sexual por parte de su progenitor, según denunció el 4 de abril del año pasado ante la Comisaría de la Mujer de la localidad de Jardín América.

“Lo que más tristeza me da es que anda por la vida como si nada, como si fuera una gran persona y no pague el daño que hizo. Mi papá me arruinó la vida, porque lo que me hizo no se me borra más”, comentó la víctima, hoy de 24 años.

Y alertó: “Tendría que estar preso porque libre es un peligro. Él mismo reconoció que está enfermo y dijo que necesitaba ayuda. Por eso, si está libre y tiene que satisfacer esa necesitad oculta, tengo miedo que vuelva a lastimar a alguien como lo hizo conmigo”.

Además, la joven lamentó la lentitud en la causa y aseguró que a los 14 años le contó a su madre lo que su propio progenitor le hacía, aunque la mujer tampoco le brindó la contención que espera.

En tanto, transcurrido un año y cuatro meses de la denuncia contra su padre biológico, decidió romper el silencio y exponer el caso “porque pasó mucho tiempo y hasta ahora ni siquiera me llamaron a declarar ni hubo ningún tipo de avance”, subrayó.

La joven contó que los abusos se prolongaron desde los 8 hasta los 14 años, cuando su mamá se enteró de lo que pasaba. El agresor fue identificado como Daniel V. (48), de profesión albañil y músico.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la denuncia inicial quedó en manos del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, pero como los hechos ocurrieron antes de la creación de esta dependencia judicial, se declaró la incompetencia y la causa fue remitida al Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.

La joven mencionó que en su infancia integró junto a su padre una conocida banda de música cervecera, con la cual animaban diferentes eventos de la zona.

“Los abusos empezaron aproximadamente a los 8 años, cuando cantaba en la banda. Recuerdo que las primeras veces fueron a la vuelta de los bailes, cuando volvíamos solos con mi papá; pero después me violaba en nuestra propia casa. Es más, en la misma habitación donde dormía con mi hermanita”, detalló.

Para graficar la pesadilla del sometimiento, aseguró que “de los siete días de la semana, me violaba por lo menos cinco. Aprovechaba cuando mi mamá no estaba y me hacía todo tipo de cosas que se pueda imaginar”. En ese contexto, mencionó que denunció a su padre por abuso sexual con acceso carnal. También aportó detalles aberrantes que le ocasionaron secuelas físicas que aún padece.