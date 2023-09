Denunciante de Gerardo González fue citada a declarar ante la Justicia

Luego de la denuncia al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Formosa Gerardo González, la denunciante Leyla Naser, visitó los estudios de la AM990 y confirmó que fue convocada para brindar su testimonio frente a la Justicia provincial.

“Piensan que es una operación política, pero están equivocados porque en ningún momento estoy haciendo campaña en contra de mi partido a nivel nacional”, inició diciendo la joven quien días atrás realizó su duro descargo mediante su perfil en la red social Instagram. “Es importante que quede claro, que pedí la desvinculación de Gerardo González, pero nadie me respondió”.

Además, resaltó que “hay chicas que se están sumando junto con sus denuncias a este mismo hombre”. “Hay muchas denuncias anteriores a la mía, principalmente en su fábrica textil; como es el caso de una chica que hizo denuncias a la justicia y quedaron encajonadas”, argumentó. “Ella terminó con problemas psicológicos por el maltrato laboral recibido”, añadió.

Cabe destacar que Leyla comparecerá ante la justicia en las próximas horas ante el Juez Marcelo Picabea. “Invito a todas las chicas que sufrieron un daño por parte de esta persona a que se comuniquen conmigo porque esto no puede seguir así”, remarcó.

Por otra parte, hizo mención a la entrevista que González brindó a un medio nacional. “Él habló del descampado al que me llevó, dijo que me quiso mostrar un lugar donde trabajaría el equipo. El confirmó al 100% la situación, que pidió un auto prestado y los periodistas incluso lo cuestionaron”, relató a este medio la mujer quien confirmó que puede ser querellante de su propia causa.

Sobre la posibilidad de que González continúe como candidato y participe de las próximas elecciones, Naser marcó su postura contundente. “Incentivo a todos los militantes formoseños a que corten boleta, porque los representantes de Formosa no nos representan; Paoltroni no se comunicó conmigo y sabe de mi denuncia y la de las demás personas”, advirtió.

Cabe destacar que, aún siguen realizándose reuniones de militancia, donde participan jóvenes y muchas mujeres jóvenes. Por ello, Naser se mostró preocupada ante la eventualidad de que vuelva ocurrir una situación como la que a ella le tocó vivir.

“Quien se va a hacer cargo de esto, no creo que esas personas que no me acompañaron ni siquiera a hacer la denuncia. No me cuidaron y ello sabían que las actitudes de González era algo normal”, resaltó a este medio.

“Quiero decir que estoy muy agradecida, no hay tinte política. Muchos abogados, como la Secretaría de la Mujer de la provincia, elegí seguir trabajar con la Unidad de las Víctimas del Poder Judicial porque fueron los primeros en socorrerme”, detalló.