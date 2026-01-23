Denuncian espionaje en Entre Ríos: encontraron aparatos para grabar y filmar en la oficina de Rogelio Frigerio

Se realizó una denuncia penal y una investigación interna para determinar si existió complicidad dentro del Ejecutivo provincial. Los objetos estaban ocultos en la oficina del gobernador y en la de la secretaría General de la Gobernación.

El gobierno de Entre Ríos denunció que se encontraron aparatos para realizar espionaje en la oficina del gobernador Rogelio Frigerio, así como en dependencias de la secretaría General de la Gobernación.

Desde el Ejecutivo provincial confirmaron que los objetos hallados son dispositivos de grabación de audio y video que estaban ocultos en dependencias oficiales y calificaron el hecho de “extrema gravedad”.

Se dispuso, en tanto, la realización de una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.

Además, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura estatal.

“Este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, indicaron en un comunicado de la administración provincial.

Desde la gestión de Frigerio sostuvieron que si bien “durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política, ese tiempo se terminó”.

“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo, terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, agregaron.

En el mismo sentido, desde el Ejecutivo destacaron que el objetivo será encontrar a quiénes pusieron los dispositivos y conocer desde cuándo estaban instalados, a quiénes respondían y qué se hizo con la información obtenida”.

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, escribió Frigerio en su cuenta de X.

En tanto, en el texto oficial insistieron en que “después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo” que “no se va a detener”.

Desde el PRO respaldaron a Frigerio y calificaron el hecho de “gravísimo” y aseguraron que “remite a las peores prácticas del pasado”.

“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, aseguraron desde el partido amarillo.

Mauricio Colello: “Es una situación desagradable y de una gravedad institucional muy grande”

El secretario de Gobierno de Entre Ríos, Mauricio Colello, relató que el hallazgo de los dispositivos de espionaje ocurrió cuando advirtieron que tanto en su oficina como en la del gobernador había sensores de movimiento, pero no así alarmas. Esa situación, contó, derivó en una intervención del Ministerio de Seguridad.

“Ahí encuentran que detrás de ese detector de movimiento había cámaras en condiciones de poder grabar tanto en video como en sonido. Eso habla de una situación desagradable para nosotros, pero de una gravedad institucional muy grande”, expresó el funcionario en declaraciones a LN+.

En tanto, dijo desconocer “desde cuando están ni quiénes instalaron los aparatos”. “Lo que sí podemos confirmar es que no fueron conectadas ni instaladas con nuestra voluntad ni de alguna dependencia del Estado que tenga la competencia”, aseguró.

En este contexto, Colello definió al episodio como “una interferencia en un ámbito privado, que es una oficina pública porque es la del gobernador”. “Son prácticas que tenemos que dejar atrás. La democracia es algo que tenemos que cuidar”, enfatizó.

