DENUNCIA DE GREENPEACE. El subsecretario de ambiente salió al cruce de los ambientalistas

Greenpeace recorri贸 por aire la provincia de Formosa, document贸 desmontes en diez fincas y advirti贸 que s贸lo desde el comienzo de la cuarentena se deforestaron cerca de 8.000 hect谩reas. La organizaci贸n ecologista record贸, adem谩s, que la deforestaci贸n en la provincia casi se cuadruplic贸 desde la sanci贸n de la Ley de Bosques, reza la publicaci贸n de la organizaci贸n. El subsecretario de recursos naturales y medio ambiente de la provincia de Formosa, Hugo Bay en contacto con la AM990 habl贸 al respecto y asever贸 que la denuncia es “sensacionalista”.

“Lo que han hecho forma parte de un mecanismo t铆pico de esta organizaci贸n ambientalista, la que siempre hace este tipo de denuncias porque son medi谩ticas. Nunca han presentado formalmente alg煤n pedido de aclaraci贸n o alguna denuncia de algo que puede estar hecho mal. Siempre lo hace desde lo medi谩tico y tambi茅n con titulares que confunden”, comenz贸 diciendo el funcionario.

“Hay que decir que el d铆a 30 de marzo finaliza todo lo que tiene que ver con el plan forestal que implica el plan de uso de suelo autorizados, a partir de esta fecha se comienza desde el organismo correspondiente que es el Ministerio de la Producci贸n a realizar los controles y si lo que se hizo estuvo bien. Adem谩s, hay que recordar la vigencia del decreto nacional que permit铆a que se realizar谩n estas cuestiones, pero lo concreto es que para nuestra provincia hasta el 30 de marzo se pod铆an realizar las tareas y esta denuncia que hace la fundaci贸n son incomprobables”, sigui贸.

“Tienen fotos que no se sabe ni cuando fueron tomadas, adem谩s hay que ver cu谩l es el objetivo y esto si es que fuese presentado formalmente a los organismos pertinentes se dar铆an las explicaciones del caso, pero no lo hacen lo que a uno le permite pensar que en realidad lo que buscan es generar sensacionalismo que solo les sirve a ellos y no a quienes debemos estar atentos a las cosas bien o mal hechas”, se帽al贸 Bay.

Consultado acerca de si ellos tienen conocimiento de que se haya dado alg煤n hecho de deforestaci贸n en la provincia explic贸 鈥渁 m铆 no me consta y no soy yo el que tiene el poder de la polic铆a para generar el control, yo intervengo en lo que tiene que ve con los procesos participativos. Existe un 谩rea que lleva adelante este tipo de controles y que trabaja de manera conjunta con el ministerio de ambiente nacional que efect煤an el seguimiento en torno a estas cuestiones鈥.

Publicaci贸n

鈥淓l gobierno de Formosa debe parar en forma urgente los desmontes. La actual crisis sanitaria, clim谩tica y de biodiversidad nos obliga a actuar en consecuencia. M谩s deforestaci贸n significa m谩s cambio clim谩tico,m谩s inundaciones, m谩s desalojos de comunidades campesinas e ind铆genas, m谩s desaparici贸n de especies en peligro de extinci贸n y m谩s enfermedades鈥, advirti贸 Noem铆 Cruz, coordinadora de la campa帽a de Bosques de Greenpeace.

鈥淟a realidad nos demuestra la complicidad del gobierno formose帽o con los empresarios agropecuarios para dar luz verde a las topadoras. No controlan al desmonte ilegal; y la normativa provincial, en lugar de proteger a los bosques, pr谩cticamente legaliz贸 este crimen ambiental鈥, sentenci贸 Cruz.

Formosa es una de las provincias con m谩s deforestaci贸n de las 煤ltimas d茅cadas. Seg煤n datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci贸n, entre 1998 y 2018 se desmontaron 442.500 hect谩reas.

Los datos oficiales revelan que desde la sanci贸n de la Ley Nacional de Bosques (fines de 2007) la deforestaci贸n en Formosa, en lugar de disminuir, casi se cuadruplic贸: pas贸 de 95.010 hect谩reas desmontadas entre 1998 y 2007, a perder 347.490 hect谩reas de bosques entre 2008 y 2018.

La organizaci贸n ecologista est谩 impulsando una petici贸n para que los gobernadores de Formosa (Gildo Insfr谩n), Salta (Gustavo S谩enz), Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y Chaco (Jorge Capitanich) declaren la emergencia forestal y proh铆ban los desmontes.