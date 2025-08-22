Dengue: solicitan compromiso comunitario para cortar el ciclo del aedes aegypti

Si cada familia limpia y controla a diario su patio y alrededores, y utiliza
el larvicida gratuito que entregan los brigadistas, se corta el ciclo del
Aedes aegypti y se evita la transmisión del dengue en la comunidad.
Aun en una situación epidemiológica estable y durante la temporada
invernal, el riesgo de criaderos del mosquito Aedes aegypti persiste dentro
y fuera de los domicilios: cualquier objeto o recipiente que acumule agua
puede transformarse en un foco.
Por ello, el Ministerio de Desarrollo Humano hizo hincapié en una
consigna simple y cotidiana: dedicar cinco minutos cada día para revisar y
eliminar todo lo que junte agua en patios, balcones y alrededores.
El subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres, señaló: “La
clave está en la rutina diaria de cada hogar: revisar, vaciar, tapar o eliminar
botellas, latas, macetas, cubiertas, juguetes rotos y cualquier objeto que
acumule agua; y mantener baldes, tambores, piletas y cisternas tapados
herméticamente o boca abajo cuando no se usen”.
En esa línea, el funcionario recordó: “Además de la limpieza diaria, es
fundamental aplicar el larvicida en los recipientes que no pueden taparse
(aljibes, cisternas u otros). Es gratuito, seguro para personas y animales, y
elimina las larvas antes de que se conviertan en mosquitos adultos”.
Las acciones en terreno, coordinadas por el Departamento de Vectores y
Zoonosis, junto a los efectores sanitarios de cada localidad, incluyen
concientización domiciliaria, entrega de larvicida y demostraciones de uso,
y se complementan con descacharrizado y fumigaciones, además de la
orientación sobre el uso correcto del repelente y su renovación a lo largo
del día.
Cáceres remarcó el rol social en la prevención: “Sin el compromiso
cotidiano de la comunidad no se puede hacer frente al mosquito: el arduo
trabajo de las brigadas es necesario, pero no alcanza por sí solo. La
prevención empieza en cada casa, todos los días, porque el mosquito vive y
se cría en las viviendas y sus alrededores”.
Dengue: solicitan compromiso comunitario para cortar el ciclo del aedes aegypti
Si cada familia limpia y controla a diario su patio y alrededores, y utiliza