Dengue: solicitan compromiso comunitario para cortar el ciclo del aedes aegypti

Si cada familia limpia y controla a diario su patio y alrededores, y utiliza

el larvicida gratuito que entregan los brigadistas, se corta el ciclo del

Aedes aegypti y se evita la transmisión del dengue en la comunidad.

Aun en una situación epidemiológica estable y durante la temporada

invernal, el riesgo de criaderos del mosquito Aedes aegypti persiste dentro

y fuera de los domicilios: cualquier objeto o recipiente que acumule agua

puede transformarse en un foco.

Por ello, el Ministerio de Desarrollo Humano hizo hincapié en una

consigna simple y cotidiana: dedicar cinco minutos cada día para revisar y

eliminar todo lo que junte agua en patios, balcones y alrededores.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres, señaló: “La

clave está en la rutina diaria de cada hogar: revisar, vaciar, tapar o eliminar

botellas, latas, macetas, cubiertas, juguetes rotos y cualquier objeto que

acumule agua; y mantener baldes, tambores, piletas y cisternas tapados

herméticamente o boca abajo cuando no se usen”.

En esa línea, el funcionario recordó: “Además de la limpieza diaria, es

fundamental aplicar el larvicida en los recipientes que no pueden taparse

(aljibes, cisternas u otros). Es gratuito, seguro para personas y animales, y

elimina las larvas antes de que se conviertan en mosquitos adultos”.

Las acciones en terreno, coordinadas por el Departamento de Vectores y

Zoonosis, junto a los efectores sanitarios de cada localidad, incluyen

concientización domiciliaria, entrega de larvicida y demostraciones de uso,

y se complementan con descacharrizado y fumigaciones, además de la

orientación sobre el uso correcto del repelente y su renovación a lo largo

del día.

Cáceres remarcó el rol social en la prevención: “Sin el compromiso

cotidiano de la comunidad no se puede hacer frente al mosquito: el arduo

trabajo de las brigadas es necesario, pero no alcanza por sí solo. La

prevención empieza en cada casa, todos los días, porque el mosquito vive y

se cría en las viviendas y sus alrededores”.