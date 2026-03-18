Dengue: Instan a reforzar la eliminación de criaderos tras las lluvias

Aunque los casos son bajos, se detectan viviendas con larvas de Aedes
aegypti y recuerdan que la prevención domiciliaria sigue siendo clave.
Durante y después de los días de lluvia que se vienen registrando en la
provincia, desde el Ministerio de Desarrollo Humano recordaron a la
población reforzar las medidas necesarias para evitar la reproducción del
mosquito que transmite el dengue, el Aedes aegypti.
Si bien en el último parte epidemiológico se informó una baja importante
en los casos, las autoridades sanitarias remarcaron que eliminar cualquier
objeto o recipiente que pueda acumular agua sigue siendo la medida
principal para prevenir la enfermedad.
El subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres, advirtió
que, aunque actualmente los casos son mínimos, los brigadistas continúan
detectando viviendas con criaderos de larvas. “Hay un número importante
de viviendas positivas. Por lo tanto, el riesgo está latente, ya que tenemos
criaderos y, en consecuencia, mosquitos adultos”, señaló.
En ese marco, insistió en la necesidad de recorrer a diario los patios,
veredas y alrededores de las casas para eliminar objetos inservibles como
latas, botellas y neumáticos, y prestar especial atención a los recipientes de
uso cotidiano, como tanques, piletas y baldes, que deben mantenerse
desagotados, tapados, boca abajo o bajo techo.
Asimismo, recordó que las brigadas sanitarias entregan larvicida de manera
gratuita y recomendó utilizarlo según las indicaciones, tanto en recipientes
como en rejillas, sumideros, canaletas y desagües, para evitar el desarrollo
de larvas.
Además, aconsejó el uso de repelente cada dos o tres horas, especialmente
al aire libre, debido a que en períodos de lluvias frecuentes suele
incrementarse la población de mosquitos.
Finalmente, subrayó que el Gobierno de Formosa sostiene de manera
ininterrumpida las acciones de prevención en todo el territorio, aunque
remarcó que el compromiso de cada vecino sigue siendo fundamental. “No
debemos esperar a que lleguen las brigadas, sino aplicar nosotros mismos
las medidas preventivas de manera constante. Como siempre remarcamos:
sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue”, afirmó.
Dengue: Instan a reforzar la eliminación de criaderos tras las lluvias
Aunque los casos son bajos, se detectan viviendas con larvas de Aedes