DENGUE. Instan a no bajar los brazos para prevenir la enfermedad

Gerente de Higiene y Ambiente de BASF, Marcelo Hoyos en contacto con la AM990 habló acerca de los trabajos que realia la empresa en materia de prevención del dengue.

Hoyos indic√≥ “el Aedes Aegypti es el factor que genera el riesgo del dengue es por ello que nuestro foco debe apuntar al mosquito‚ÄĚ.

‚ÄúEl ciudadano com√ļn que tiene un jard√≠n, un patio, todo lo que es desde lo personal e individual debe tratar de destruir todo lo que pueda acumular agua y no subestimar a los d√≠as que no llueve puesto que hoy, pueden esos recipientes contener huevos sin tener agua, la clase es destruirlo, esa es la clave. No hay que hacer una campa√Īa, eso hay que hacer todos los d√≠as‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúHay que tener en cuenta que un recipiente de 300 ML puede albergar a 2 mil larvas de Aedes Aegypti. Esto es lo que hace al trabajo individual‚ÄĚ, explic√≥.

‚ÄúDespu√©s viene lo que hace al trabajo de las instituciones, de la Municipalidad, del Estado que es la parte de detectar las zonas en donde se cr√≠an los mosquitos. Siempre al mosquito le gusta vivir con el hombre ya que a este se le da sangre y un lugar que deje sus huevos, es por ello que ah√≠ se queda‚ÄĚ.

‚ÄúEl Estado debe ir avanzando para ir detr√°s de los lugares en donde se quedan los mosquitos para no permitir un posible brote, eso es lo m√°s importante‚ÄĚ.

‚ÄúTodo se combate con conocimiento. Este es el primer insecticida y no bajar los brazos en materia de prevenci√≥n‚ÄĚ, asever√≥.

TRABAJOS EN CHACO

‚ÄúNosotros en Chaco desde hace 10 a√Īos estamos trabajando acerca de la vinculaci√≥n, conocimiento y organizaci√≥n para lo que es la prevenci√≥n de Chagas, dengue y roedores. Una persona con dos colaboradores y voluntarios han mantenido el programa por 10 a√Īos en una zona end√©mica, es decir que se puede‚ÄĚ, explic√≥.

‚ÄúEste es un programa que est√° hecho a la medida de la comunidad, los cambios culturales que hay que lograr llevan muchos a√Īos para hacerlo y esto se comienza a trabajar desde las escuelas donde se hacen talleres para que los ni√Īos aprendan a reconocer estos problemas‚ÄĚ, manifest√≥.

En relaci√≥n a las fumigaciones espaciales el profesional explic√≥ que la t√©cnica es efectiva en caso de haber alg√ļn positivo y llegando al nido de los mosquitos, ‚Äúse buscar√° que la niebla con el producto no se disipe de manera r√°pida y solo ser√° efectiva si se fumiga cerca de los criaderos‚ÄĚ.