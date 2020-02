DENGUE. Indican que se debe trabajar todo el año para detener al mosquito Aedes

Marcelo Hoyos, Gerente técnico de Higiene Ambiental de BASF, dialogó con la AM990 habló en relación a la enfermedad del dengue que ya se ha cobrado muchas vidas en la República del Paraguay y que en nuestro país ya ha cobrado 2 víctimas, explicó que la mejor batalla que se puede dar al mosquito es la prevención.

Hoyos, indicó “hablamos siempre de las dos caras de una moneda, el dengue tiene dos facetas por un lado esta la enfermedad y otro es el mosquito, aveces se confunden las dos cosas porque si hablamos de la enfermedad, hablamos del mosquito, pero no la integramos puesto que uno es el responsable del otro y el hombre también participa de la difusión del virus al mosquito, es decir la persona que esta enferma contagia a un mosquito sano”.

“Cuando hablamos de prevención, es importante evitar la picadura, eso es clave, ahí debemos romper algunos mitos, en la zona de Formosa, esta fuertemente impactada no solo por el dengue si no que también por el Aedes y esto esta presente durante todo el año y entonces hay que evitar la picadura a través del uso de la ropa adecuada, que cubra todas las partes del cuerpo y el uso de los repelentes, cuando estamos dentro de la casa hay que cerrar todo para que no ingresen y hay que controlarlos con aerosoles, porque la hembra de este mosquito es capaz de picar a cualquier hora del día o de la noche mientras esta en un lugar encerrado como una casa y si esta en un dormitorio, mas aun, no hay perderse en los prejuicios de que solo pica afuera o a la altura de cualquier parte del cuerpo o en tal horario, una hembra cuando tiene que alimentarse de sangre y tiene la presa que somos nosotros cerca, va a tratar de acercarse y mas si hay niños”, agregó.

“Es muy importante la prevención. Además hay que decir que no siempre es eficaz fumigar porque los insecticidas no tienen la eficacia en un ciento por ciento, todos estos tienen un porcentaje de deficiencia”, explicó.

Debemos tener en cuenta que este tipo de mosquitos se refugia y permanece oculto en determinados tipos de ambientes, en determinados sectores, lo principal para mi es que todos revisen cualquier recipiente que pueda contener agua. Asimismo hay que recordar que los mosquitos también están presente cuando hay bajas temperaturas, además hay que decir que los huevos del Aedes también pueden permanecer 9 meses sin agua, resisten condiciones de sequía, son maquinas de sobrevivir”, señaló.



Por último, aseveró “todo el año hay que hacer controles para prevenir a este mosquito, esta es una ola que se debe detener y prevenir todo el año con insecticidas residuales, todo el tiempo se debe trabajar en detener la proliferación del mosquito”.