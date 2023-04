Demichelis: “El grupo demostró que puede arriesgar porque está bien en lo anímico”

El director técnico de River, Martín Demichelis, admitió que “el grupo demostró que puede arriesgar porque está bien en lo anímico” luego del triunfo sobre Sporting Cristal, de Perú, por 4 a 2, válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa LIbertadores.

“En esa jugada fatídica de la expulsión de Enzo Díaz no quise sacar un delantero. Y el grupo demostró que puede arriesgar porque está bien en lo anímico. Se hizo una línea de tres. Los jugadores ejecutaron todo bien y se ganó el partido“, precisó el entrenador millonario en conferencia de prensa en el estadio Monumental.

Demichelis reconoció que “tuvimos valentía para tener tranquilidad mental con el 0-1, porque desde el vamos arrancamos perdiendo. Nicolás De La Cruz es más ofensivo que Rodrigo Aliendro. Si entraba Rodrigo y nos faltaba ser ofensivos, hubiesen preguntado por qué no jugó De La Cruz. Aliendro da equilibrio pero teníamos que ganar desde el vamos”.

Asimismo, el DT hizo referencia a su eufórica celebración. “Mi festejo efusivo se da porque estas son situaciones peculiares cómo fue con Newell’s. Pero, tengo que mantener la calma, aunque es difícil. Tenemos buena vibra en el grupo y se nota”.

“Este calendario es complicado. La altura de La Paz fue difícil y perdimos 3-1 con The Strongest en el debut, y hoy, en la primera acción, nos hicieron el gol. Más allá del rival o la cancha, el equipo no debe cambiar, y por eso no hubo pelotazos y se dedicó a jugar, aún con uno menos“, aseveró Demichelis.