DELIVERY DE MEDICAMENTOS. “Ésta es una situación de siempre”

El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Clorinda, Pedro Ortiz en contacto con la AM990 habló acerca del “delivery” de remedios que realizan las farmacias de Clorinda a Paraguay. Señaló también que es una practica muy cotidiana y que al vecino país le conviene comprar todo de Argentina.

Ortiz comenzó diciendo “esta situación es de siempre. Ahora se usa el delivery, pero antes venían ellos o llamaban por teléfono. La gente ya tiene conexiones en Clorinda y se le enviaba o venían a buscar. Se comunican vía WhatsApp enviando la foto de la receta o lo que sea y se le acerca. Pero los medicamentos van”.

“De todas maneras, debemos decir que no solo son medicamentos si no que hay otras cosas también. Los medicamentos no hay o son muy caros, es por ello que les conviene comprar de acá. Allá los medicamentos gratis no existen”, añadió.

“Para ellos es una solución muy buena porque estamos distantes a unos 40 kilómetros”, se explayó.

En relación a si la situación no genera desabastecimiento en el rubro indicó “Clorinda compra mercaderías de todo tipo en grande porque no le conviene comprar poco. Se compra por camiones, es por ello que en los momentos más críticos de la pandemia había mercaderías”.