Defensa al Consumidor resolvió denuncias contra el Banco Galicia valuadas en más de 3 millones de pesos

Se trata de tres casos en los cuales los consumidores habían sido víctimas de una deuda por falsos préstamos del Banco Galicia, por una suma superior al millón y medio de pesos, cada uno, que no habían contraído y que se pudieron resolver favorablemente este jueves mediante el mecanismo de audiencias virtuales realizadas por conciliadores de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.

Al contextualizar la situación, desde el organismo informaron que los consumidores presentaron la denuncia ante la Subsecretaría, por préstamos de alrededor de 1 millón y medio de pesos en cada caso, provenientes del Banco antes mencionado, y que eran acreditados en sus cuentas en carácter de clientes de la entidad.

La maniobra continuaba sustrayéndoles dinero de sus propias cajas de ahorro y transfiriendo a otras cuentas; transacciones que, a través de la mediación del organismo fueron impugnadas y las sumas de dinero, reintegradas en las cuentas de origen, al igual que los falsos préstamos que fueron efectivamente, anulados.

Precisaron que, al tratarse de 3 casos similares, en uno de ellos el dinero se acreditó a la cuenta del cliente bancario, y en relación a los otros 2 casos se logró el acuerdo entre ambas partes, mediante el cual el banco asumió el compromiso de acreditar el dinero faltante en las cajas de ahorro, en un plazo de 5 días. Esto fue posible, debido a que la entidad bancaria es una de las que se encuentran en el padrón de empresas adheridas al protocolo virtual.

Agregaron además que, para la semana próxima, el organismo logró fijar otras dos audiencias virtuales, por el mismo motivo, para las que el Banco asumió el compromiso de brindar una respuesta efectiva, e ir resolviendo los casos pendientes.

Audiencias virtuales

Si bien el protocolo virtual, no se encontraba aún vigente en el mes de mayo, las audiencias correspondientes a ese período fueron reprogramas para junio, totalizando 52, con fechas fijadas para este mes y que se encuentran actualmente en procesos de resolución. Lo que expone el trabajo desplegado por el organismo al brindar respuestas a los consumidores y usuarios, aún en el contexto de la emergencia sanitaria.

En ese sentido, destacaron que estos procedimientos son posibles, a partir de la disposición del Gobierno de Formosa que, a través de la Subsecretaría, aprobó la Resolución N° 336/21, que entró en vigencia el 1 de junio del corriente año, y que permitió la implementación de la herramienta digital, que son las audiencias virtuales, ya que agilizan y permiten la resolución de casos del ámbito legal, respetando los protocolos de bioseguridad establecidos para prevenir la propagación del virus del Covid-19; garantizando la defensa de los consumidores y usuarios en todo tiempo.

Teniendo en cuenta que, el procedimiento la adhesión al protocolo, son voluntarias y gratuitas, tanto para el consumidor como para las empresas, dieron a conocer que los consumidores y usuarios al presentar sus denuncias ante la Subsecretaría, cuentan con un padrón de entidades o empresas adheridas a las audiencias virtuales.

Delitos virtuales

Mencionaron que, la modalidad de estafas on-line, por parte de personas que se hacen pasar por trabajadores de bancos, o plataformas de venta virtual, para vaciar cuentas bancarias o brindar préstamos a clientes falsos, es una modalidad que cobró repercusión nacional, debido a la gran cantidad de denuncias registradas a entidades bancarias. Por lo que resulta muy importante poner a los consumidores en conocimiento de sus derechos.

Es así que, brindaron una serie de recomendaciones para evitarlos; en primera instancia la víctima puede efectuar su denuncia ante su banco, en caso de no recibir respuestas, dirigirse a la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, también puede hacerlo ante el BCRA; no brindar contraseñas ni claves de ningún tipo a personas desconocidas, no ingresar a enlaces sospechosos, solo a sitios oficiales, ni tampoco a sitios web enviados por correo electrónico a nombre de entidades bancarias, no utilizar equipos o dispositivos públicos para acceder a cuentas bancarias personales.

Denuncias

Así también brindaron las vías de comunicación para que los ciudadanos víctimas de situaciones de abuso a sus derechos como consumidores, puedan efectuar las denuncias correspondientes entre ellas, la línea gratuita 0800 – 444 – 0942 de 7.30 a 12.30 horas, por correo electrónico a denunciaconsumidor@formosa.gob.ar, o bien, escaneando el código QR de la Fanpage de la Subsecretaría www.facebook.com/defensaconsumidorformosa.