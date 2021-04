Debilitar la COVID-19 al “silenciar” una proteína

Cuando son invadidas por un virus, las células de nuestro cuerpo lanzan una alerta a las células vecinas para que aumenten sus defensas antivirales y así evitar que la infección se extienda. Sin embargo, algunos virus consiguen eludir este sistema imitando el ARN del anfitrión, lo que impide que sean detectados por la célula infectada y evitar esta alerta.

En el caso del SARS-CoV-2, el coronavirus culpable de la COVID-19, este mimetismo se basa en el uso de una proteína conocida como nsp14. Esta proteína es también muy importante para la multiplicación del virus, tarea que se ve facilitada por su unión a la proteína nsp10, dando lugar a un complejo proteico. Interferir en la unión de nsp14 y en el complejo proteico nsp10-nsp14 es el objetivo de la línea de investigación en la que trabaja un equipo que incluye a Margarida Saramago, Rute Matos y Cecília Arraiano, las tres del Instituto António Xavier de Tecnología Química y Biológica (ITQB), dependiente de la Universidad Nueva de Lisboa en Portugal.

Gracias a la labor de este equipo, por primera vez se ha conseguido identificar los aminoácidos sobre los que hay que actuar para bloquear o silenciar este complejo. El silenciamiento de la nsp14 también facilita que el organismo invadido identifique el ARN mensajero del coronavirus invasor y active el sistema inmunitario antes de que se replique.

Este conocimiento puede utilizarse ahora para desarrollar antivirales, una labor que ya est√° llevando a cabo el equipo. “Incluso con la esperanza de las vacunas, es esencial identificar terapias capaces de tratar las infecciones que seguir√°n apareciendo”, explica Cl√°udio M. Soares, director del ITQB y coautor del trabajo.

Los √ļltimos resultados obtenidos en esta l√≠nea de investigaci√≥n se exponen en la revista acad√©mica The FEBS Journal, de la FEBS (Federation of European Biological Societies), bajo el t√≠tulo ‚ÄúNew targets for drug design: Importance of nsp14/nsp10 complex formation for the 3‚Äô‚Äź5‚Äô exoribonucleolytic activity on SARS‚ÄźCoV‚Äź2‚ÄĚ. (Fuente: NCYT de Amazings)

