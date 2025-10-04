Daniela Celis contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Está mejor de ánimo, comiendo y leyendo”

La influencer dio detalles de la increíble mejora del padre de sus hijas.

Daniela Celis publicó un posteo para informar cómo continúa su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, que está internado en terapia intensiva desde hace 20 días como consecuencia de un fuerte accidente que sufrió con su moto.

“Estamos felices, hoy Thiago continúa mejorando, superando bien el postoperatorio”, anunció la influencer, tras la cirugía a la que se sometió esta semana, que sería la última pautada por los médicos.

El panorama es muy positivo. Su padre contó que lo vio sentado en la cama y Daniela sumó que “se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”.

“Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, se entusiasmó Celis, que retomó su agenda laboral hace unos días cuando la situación del ex Gran Hermano dejó de ser crítica.

“Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, concluyó Daniela Celis.