CYBER MONDAY. Instan a prestar atención a la hora de comprar paquetes de viajes

Graciela Romeo de la empresa Turismo de Castro en contacto con la AM990 habló acerca del inicio del Cyber Monday y la posibilidad de comprar paquetes turísticos a precios tentadores.

Romeo dijo ‚Äúen nuestras redes hemos subido algunos de los cuidados que hay que tener en cuenta a la hora de comprar. Son muchos los detalles que hay que tener en cuenta por un lado fijarse que sea www, esto hay que fijarse mucho de donde vienen y cual es porque muchas veces aparecen estos robos de datos cuando uno se mete con demasiada asiduidad y uno no sabe d√≥nde se est√° metiendo. Hay que ver que la www no sea desconocida‚ÄĚ.

‚ÄúEl otro paso a tener en cuenta tiene que ver con el chequeo de la caracter√≠stica de los vendedores, porque siempre est√°n las caracter√≠sticas del vendedor dentro de la oferta‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúY sobre todo y en turismo leer la letra chica. Las compa√Ī√≠as a√©reas est√°n teniendo muy buenas ofertas, pero hay que leer la letra chica en cuanto a posibilidades en lo que tiene que ver con un cambio por ejemplo, si en el caso de hacerlo no hay alg√ļn tipo de costo, si es que lo cambio no pasar√° nada. Esto hay que mirar bien porque estamos viviendo tiempos muy activos porque no sabemos cu√°ndo vamos a poder viajar con normalidad, es por ello que hay que analizar bien todo‚ÄĚ, explic√≥.

‚ÄúHay que mirar todo, sin locura porque es muy probable que estas promociones se extiendan por mucho tiempo m√°s‚ÄĚ, indic√≥.

En relaci√≥n a si ellos tienen promociones, la gerente manifest√≥ ‚Äúnosotros tenemos nuestras propias promociones, las mismas salen en el instagram de Turismo de Castro y en el Facebook‚ÄĚ.