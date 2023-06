Cuatro pedidos de captura de libaneses por el atentado contra la AMIA

El juez federal Daniel Rafecas firm√≥ este jueves el pedido de captura de cuatro libaneses-paraguayos-brasile√Īos por su v√≠nculo –muy indirecto– con el atentado contra la AMIA. Los cuatro sospechosos tuvieron presencia en Brasil y Paraguay en la √©poca del atentado y su papel central fue que supuestamente ayudaron a Salman Raouf Salman –considerado el organizador del ataque– a conseguir un documento de identidad paraguayo. El fiscal de la Unidad AMIA, Sebasti√°n Basso, sostiene que los cuatro formaban parte de la organizaci√≥n libanesa pro-iran√≠, Hezbollah, y que por ese motivo asistieron a Salman cosigui√©ndole una direcci√≥n, un certificado de empleo y una agencia de turismo que le facilit√≥ los tr√°mites de ciudadan√≠a, lo que luego permiti√≥ que tuviera una identidad falsa y se moviera sin problemas para organizar el atentado. Uno de los cuatro nuevos pr√≥fugos, Abdallah Salman, es hermano de Salman Raouf Salman. Para Basso la calificaci√≥n contra los cuatro es de coautores del atentado. Y no s√≥lo menciona la AMIA sino tambi√©n, aunque lateralmente, el ataque contra la Embajada de Israel.

Durante muchos a√Īos, desde la √©poca en que la causa era investigada por Alberto Nisman, la acusaci√≥n sostuvo que el organizador del ataque contra la AMIA fue un sujeto llamado Salman El Reda. Se dijo que era colombiano. Tras la muerte de Nisman, la procuradora Alejandra Gils Carb√≥ design√≥ un equipo de fiscales –Sabrina Namer, Roberto Salum, Patricio Sabadini, Juan Murray, Leonardo Filippini– quienes lograron avances de importancia en el expediente. Por de pronto, determinaron que El Reda no era colombiano y que, adem√°s, no se llamaba El Reda sino Salom√≥n Salman, cuya verdadera identidad ser√≠a Salman Raouf Salman. Tambi√©n ese team de fiscales determin√≥ que consigui√≥ un documento paraguayo y pidi√≥ la ciudadan√≠a de ese pa√≠s.

Los sujetos que busca la justicia tienen documento paraguayo o domicilio en Foz de Iguaz√ļ. Es m√°s, alguno de los reclamados ahora por la justicia argentina -transcurridos 29 a√Īos del atentado- tienen padres brasile√Īos o paraguayos. Los pedidos de captura son para los siguientes individuos:

*Hussein Mojnir Mouzannar, con c√©dula paraguaya, y supuesto domicilio en Ciudad del Este o en Foz de Iguaz√ļ, en la triple frontera brasile√Īa. Su aporte al atentado habr√≠a consistido en facilitarle a Salman un certificado de empleo con el cual el sujeto luego tramit√≥ el documento paraguayo.

*Al√≠ Hussein Abdallah, alias El Alto, El Tawil o Al√≠ El Taweel, naturalizado brasile√Īo y con pasaporte paraguayo. Su aporte habr√≠a consistido en proporcionarle a Salman un domicilio para conseguir el documento de Paraguay.

*Abdallah Salman, alias José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomon Abdalla, Abdallah Rammal y Abadía Ramal. Ahora vive en El Líbano y es el hermano de Salman Raouf Salman. Abdallah estuvo preso en la Argentina, en Rosario, por maniobras con dólares falsos, en su momento conocidos como superdólares. Eso fue en 1992. Pero la fiscalía dice que asistió a su hermano en todo.

*Farouk Abdul Hay Omairi, conocido como Roberto, brasile√Īo naturalizado, cuyo √ļltimo domicilio estaba tambi√©n en Foz de Iguaz√ļ. Vincul√≥ a Salman con una supuesta agencia de turismo que en verdad se ocupaba de hacer los tr√°mites de ciudadan√≠a y documentaci√≥n de personas de origen √°rabe.

Para el fiscal Basso, los cuatro colaboradores de Salman fueron integrantes de Hezbollah y les imputa, por esa vía, participación en el atentado. No parece un salto sólido en las pruebas, aunque afirma apoyarse en testimonios y en una secuencia de llamadas telefónicas. Tampoco se exhibe una evidencia de que eran de Hezbollah -que además es un partido parlamentario y legal en El Líbano- o que supieran que Salman iba a intervenir en la colocación de uno o incluso los dos explosivos de Buenos Aires, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Como solía decir el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, las pruebas del expediente son más informes de servicios de inteligencia que pruebas judiciales.

Es verdad que, del otro lado, siempre hubo indicios de que el ataque contra la AMIA vino desde Brasil o la zona de la Triple Frontera. Un oscuro hombre vinculado a los servicios de inteligencia brasile√Īos, Wilson Dos Santos, advirti√≥ en la embajada argentina de Roma que se ven√≠a el atentado. En el ataque contra la Embajada de Israel, la camioneta Ford F-100 se compr√≥ con un documento brasile√Īo a nombre de un tal Ribeiro Da Luz y en el caso de la AMIA, quien se llev√≥ la Trafic de la casa del armador de camionetas truchas, Carlos Telleldin, pareci√≥ con acento centroamericano, aunque de entrada tambi√©n se dijo que pod√≠a ser brasile√Īo. Finalmente, siempre se asegur√≥ -desde los tiempos en que la investigaci√≥n estaba en manos de Nisman- que El Reda (Salman) us√≥ un celular a nombre de un tal Andr√© Marques y a partir del 1 de julio de 1994 hizo llamadas desde la Triple Frontera, recibi√≥ comunicaciones desde locutorios de Buenos Aires e inmediatamente hab√≠a llamadas a El L√≠bano.

De acuerdo a la investigación realizada en su momento, los dos hermanos Salman estuvieron casados con Karina y Silvina Saín, que trabajaban con el agregado cultural de la Embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani. Salman Raouf Salman, al que sindican como el organizador, se casó con Silvina y, supuestamente, ambos viven ahora en El Líbano. Por esas razones, siempre la fiscalía puso el acento en el papel de Rabbani como cerebro. El clérigo negó una y otra vez cualquier participación. Hoy en día vive en Irán y cada tanto reitera entrevistas en las que rechaza todas las acusaciones.

La resoluci√≥n de Rafecas es breve, ocupa seis p√°ginas, y no da detalles del papel que cada uno habr√≠a ocupado en el atentado. Hay una descripci√≥n general, ‚Äúsu vinculaci√≥n con el hecho fehacientemente acreditado de que el 18 de julio de 1994, a las 9.53, un veh√≠culo Renault Trafic se aproxim√≥ a la puerta del edificio de Pasteur 633, sede de la AMIA, y tras subir a la acera, deton√≥ la carga explosiva provocando un estallido que produjo el colapso de la parte delantera y el fallecimiento de 85 personas‚ÄĚ. La acusaci√≥n m√°s precisa, con los testimonios, figura en el pedido de captura formulado por Basso en noviembre. Ese documento tiene 74 p√°ginas.

El paso de casi 29 a√Īos hace pensar que la recolecci√≥n de pruebas es casi imposible: depende de que aparezca alg√ļn arrepentido, pero no s√≥lo con una declaraci√≥n sino con evidencia chequeable. Hoy por hoy, la acusaci√≥n contra los cuatro individuos de los que se pide la captura es que ayudaron a Salman a hacerse paraguayo: no m√°s que eso. Lo dem√°s son inferencias, deducciones. Por ejemplo, Basso afirma que no hay registros de entradas y salidas del pa√≠s de Salman y eso lo considera una prueba de que se mov√≠a en la clandestinidad para no ser identificado. Es seguro que un abogado defensor dir√° que no estuvo en la Argentina en ese tiempo.

Por eso, uno de los mayores problemas es la endeblez de las pruebas contra los que participaron del atentado y contra funcionarios y el gobierno de Teherán. Al punto que cuando fue detenido en Londres el exembajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, tras el envío de 400 páginas del expediente a la capital inglesa, el magistrado británico lo puso en libertad justamente porque consideró insuficientes las evidencias.

