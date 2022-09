Cuarteo: una x una las 12 ‘desventajas’ que marcan los matarifes

La Camya afirma que es una ‘mentira’ porque la circulación no se hará en cuartos sino en cajas, quedando ‘mas expuesta a contaminaciones’ y con ‘menor vida útil’. E implicará ‘mayores costos’.

BUENOS AIRES (NAP). A partir del 1 de noviembre se eliminará la entrega de medias reses en las bocas de expendio y será obligatorio la comercializar la carne en trozos no mayores a 32 kg de peso. La media res se pasará a dividirse en al menos 4 partes.La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores viene planteando sus dudas en torno a la implementación del sistema de cuarteo y hoy puntualizo sus diferencias en un comunicado con un título fuerte: Al cuarteo le crece la nariz como a Pinocho, una comparación mentirosa”.Camya marcó que, para fundamentar esta medida, los argumentos de la industria exportadora se basan en las ventajas que representa vender cortes de carne envasados al vacío.“Esta es una comparación mentirosa, ya que la venta de carne en cuartos”, acusaron los matarifes. “El ‘cuarteo’, como se lo identifica habitualmente, es algo muy distinto a la venta de cortes en cajas y no tiene ninguna de sus ventajas y, por el contrario, carga con varias desventajas sanitarias y económicas”.

“Si hacemos un breve comparativo entre algunas de las características del comercio de carne en cajas de cortes envasados al vacío o Box Beef con el cuarteo propuesto, vemos que solo comparten un factor: MAYORES COSTOS”.

Luego Camya enumeró todos los “puntos en contra”, desde su visión.

Desventajas del Cuarteo:

● Sanitarias: aumenta la superficie expuesta a contaminaciones y la carne no queda

protegida por ningún tipo de envase.

● Vida útil: igual o menor a la media res.

● Calidad: igual o menor a la media res.

● Conservación: igual a la media res.

● Trazabilidad: expuesta a fallas por rotulado. No es por corte.

● Fletes: aumenta el costo por peor cubicaje y procedimientos de descarga.

● Mermas: aumenta la merma por mayor superficie expuesta.

● Comerciales: no permite distribuir cortes en función de la demanda.

● Operativas: se dificulta la carga y descarga en la distribución.

● Económicas: beneficia solo a la industria exportadora, que ya cuenta con

instalaciones. El resto de la cadena no genera escala suficiente para compensar las

nuevas inversiones.

● Subproductos: no se aprovechan en fábrica, ya que los huesos y grasas “viajan”

con los cuartos del frigorífico a las carnicerías y de éstas a las graserías.

● Requiere conocimientos de despostada del carnicero, sin escala que lo justifique.

● Costos: se incrementan por inversiones en frio y cuarteo, menor cubicaje en

transporte y mayores costos y tiempos de descarga.

La única ventaja de cuarteo sobre la media res es que evita el inhumano esfuerzo que hace

el trabajador, cargando las reses sobre sus espaldas. Pero esta situación se salvaría de un

modo racional y sencillo, que es permitir la descarga de productos por medios mecánicos,

cualquiera sea su tamaño.

Es decir, se están utilizando como argumentos a favor del cuarteo condiciones de otro producto: la carne en cajas. Esta comparación mentirosa, utilizando los beneficios de la carne en cajas como si fuesen del cuarteo hace que se intente imponer “contra natura” una modalidad de comercialización. que a todas luces es desfavorable.El cuarteo dentro de una fábrica es un paso previo a la despostada. Pero la venta de cuartos no es un paso intermedio hacia la modernización, como se lo pretende mostrar. Es un paso al fracaso que atenta contra la modernización.Para que se modernice el comercio de carnes, la modalidad de venta de cortes anatómicos en cajas tendrá que ganar su lugar en el mercado.También deberá demostrar que es más eficiente que otros sistemas, y para lograrlo hay otros caminos que armonizan e integran a todos los sectores de la cadena de carnes. Caminos que requieren tiempo, planificación, políticas públicas estables y consensos.Ya no hay lugar para las improvisaciones y las comparaciones mentirosas con poco sustento técnico. Y si la comparación es mentirosa es porque alguien está mintiendo(Noticias AgroPecuarias)