CUARENTENA. Psicólogo insta a conservar la calma ante encierro

El licenciado Belisario Arévalo en contacto con la AM990 habló acerca de la cuarentena que tanto problema está causando en la sociedad hoy en día y llamó a conservar la calma.

En relación a cómo hacer para pasar la cuarentena con pareja e hijos, el profesional indicó “la facultad de medicina de la universidad de Buenos Aires, emitió un comunicado para que pueda comenzar a gestionar nuestras emociones, porque el problema del encierro al ser antinatural porque el ser humano no esta diseñado para quedarse en una cueva si no para salir y hacer cosas, se rompen los hábitos que teníamos y se genera una serie de trastornos físicos y mentales individuales y colectivos, es decir que los niños no nos soportan y nosotros a ellos tampoco y con la pareja pasa exactamente lo mismo porque no es lo mismo verlos en el almuerzo o en la noche y es ahí donde comienzan las fricciones porque comenzamos a repartirnos las tareas del hogar”.

“El tema de internet también debe tener un limite porque no deben sobre saturarse porque los ponen muy nerviosos, la UBA dice de esto que a modo de tips:

Hay mantener los horarios del sueño, es importante mantener esa rutina. Hay muchas personas que se levantan temprano generalmente y deben seguir haciéndolo. Además hay quienes se levantan con una misma ropa y siguen así todo el día. Muchas se saltean el aseo porque están deprimidos.

Hay muchas personas que están teniendo mucho miedo”, agregó.

Asimismo señaló “lo que se por ahí se puede hacer es vestirse como que se va a salir a trabajar o a pasear, peinarse, lavarse los dientes, entre otras cosas que se hace generalmente. No hay que usar ropa de cama durante todo el día”.

El encierro potencia la violencia



“En relación a la violencia intrafamiliar, yo la llamo así porque muchas veces se pegan los dos, el problema es ese, entonces hay un punto, donde si ya es insostenible irse a la casa de un familiar y si la policía te para en la calle porque violas la cuarentena, hay que explicarle la situación.

Inventarse una rutina”, dijo.

Personas que trabajan el día a día

“Es terrible que las personas no tengan para comer porque son personas que viven el día a día. Muchas familias no tienen para comer, también hay que pensar en el 40 por ciento que no cobra una asignación o una pensión, yo creo que el Estado debe estar viendo por aquellas personas que nunca tramitaron alguna ayuda porque de verdad la están pasando mal”, cerró.