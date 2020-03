¿Cuarentena o aislamiento?, qué hay que saber en cada caso ante el avance del coronavirus en el mundo

De qué se trata cada práctica indicada y cuál es su rol ante la expansión del COVID-19

Con 98.050 casos, el número de afectados por el nuevo coronavirus COVID-19 no para de crecer, con presencia en 87 países y 3.356 muertos. A cada vez más personas en el mundo se les indica que se pongan en cuarentena, algunos de ellos han dado positivo en las pruebas científicas que confirman el diagnóstico, mientras que otros se les da por precaución esta indicación al haber estado expuestos a personas afectadas.



Según el Departamento de Salud del estado de Michigan, Estados Unidos, el aislamiento y la cuarentena son dos estrategias de salud pública comunes que se utilizan para prevenir la propagación de una enfermedad altamente contagiosa. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El aislamiento es una estrategia que se utiliza para separar a las personas que se han enfermado de aquellas que están saludables.

Este mecanismo restringe el movimiento de las personas para evitar la propagación de ciertas afecciones, ya sea en sus hogares, en hospitales o en instalaciones de atención médica designadas. Por otro lado, la cuarentena se utiliza para separar y restringir el movimiento de personas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no presentan síntomas, y pueden o no ser contagiosas.

Los pacientes que dieron positivo para el coronavirus presentaron primero síntomas similares a la gripe, como fiebre, tos seca y dificultad para respirar, agravada por una neumonía en curso. En casos más graves, con insuficiencia orgánica. No existe hasta el momento un medicamento contra el coronavirus.

Si bien los funcionarios de salud aconsejan presentarse en un centro de salud ante la presencia de estos síntomas, existe a su vez una confusión generalizada en la población sobre cómo evitar la exposición frente a otras personas, es decir cómo y cuándo ponerse en cuarentena.

Cuándo ponerse en cuarentena

Si una persona ha viajado a un área afectada por el coronavirus o ha estado cerca de alguien que cree tener el virus o desarrolla síntomas, se aconseja iniciar el protocolo de cuarentena.

El virus ya se encuentra en 87 naciones, y con un número de infectados que roza los 100 mil. En “el podio” de los casos, primero se encuentra China con 80.430 afectados, Corea del Sur con 6.088 e Italia con 3.858. En un “cuarto puesto” se encuentra Irán con 3.513 casos y quinto el crucero Diamond Princess, con 696. Argentina presenta 1 caso confirmado y hay 10 en estudio.

No es necesario que se haya viajado a una región de alta circulación del virus, ya que el solo hecho de estar a 1.8 metros de una persona infectada puede significar que se esté en riesgo y por lo tanto es recomendable la cuarentena por precaución.

¿Qué implica una auto-cuarentena?

Esta instancia implica permanecer en el hogar durante 14 días y evitar el contacto con otras personas o animales. Esto significa no ir a trabajar, no tomar ningún tipo de transporte público, no hacer mandados y no invitar a nadie a casa.

Los víveres para proveerse esos 14 días pueden ser dejados por amigos o familiares en la puerta de la casa pero teniendo en cuenta que debe evitarse el mínimo contacto.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan buscar atención médica inmediata si los síntomas empeoran, por lo cual es muy importante que durante el tiempo que dure la cuarentena los pacientes deben controlar su temperatura y cuadro en general. Es muy importante a su vez no automedicarse.

Los especialistas de los CDC recomiendan suspender la cuarentena únicamente cuando “se cree que el riesgo de transmisión secundaria a otras personas es bajo y esta decisión debe ser tomada en conjunto con un profesional de la salud, como así también con los servicios estatales, locales y departamentos de salud.

La auto cuarentena puede ayudar a detener la propagación del nuevo coronavirus. A partir del 3 de marzo, se definió que el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 3,4% según la Organización Mundial de la Salud, con poblaciones de ancianos o pacientes con afecciones preexistentes más afectadas. La auto cuarentena no solo evita que otros se enfermen, sino que puede salvar la vida de las personas.

Si bien los funcionarios de salud han identificado algunas de las formas en que el virus puede propagarse, todavía no se sabe todas las formas en las que el coronavirus se puede transmitir de persona a persona, lo que hace que la cuarentena sea aún más importante.