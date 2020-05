CUARENTENA. La Defensoría del Pueblo tomó intervención en cuestiones de pago de plus en inmobiliarias

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Leonardo Gialluca en contacto con la AM990, habló acerca de las medidas llevadas adelante por el organismo a su cargo en relación al pedido del pago de un plus por parte de las inmobiliarias.

Gialluca comenzó diciendo “este tema de la cuarentena ha venido todas las relaciones de consumo fundamentalmente a partir de aquellos lugares de cobro y también están cerrados, ahora han comenzado con una muy pequeña apertura, atenciones muy limitadas, pero al haberse trasladado todo a través de pagos virtuales hace que en algunos casos se hayan producido y se continúen produciendo algunos abusos hacia los consumidores y en el caso las inmobiliarias, siempre con la salvedad de que no son todas las inmobiliarias de Formosa”.

“Hemos hablado con la Cámara que nuclea a este sector, en el sentido que a sus asociados le sugieran y los obliguen esos adicionales cuando se efectuaban pagos de alquileres vía electrónico y eso ha surgido a partir de esta situación donde la mayor parte de las inmobiliarias están cerradas en atención al público y han elaborado diferentes sistemas para que se puedan abonar no solo alquileres, si no que también de diferentes transacciones, esta situación ha cesado a partir de la intervención a las autoridades de la Cámara”, agregó.

En relación a los argumentos para llevar adelante esta maniobra, señaló “los argumentos siempre devienen de cuestiones insostenibles, esto viene a linea también de los cobros de plus que hacen los lugares que recargan saldo virtual a telefonía móvil o aquellos Pago Fácil o Rapipago, que permiten el pago de facturas y que de acuerdo determinadas situaciones cobran un adicional que es ilegal”.

“Nosotros averiguamos primero que es lo que esta sucediendo con las inmobiliarias para que estos deban pedir un pago extra y los argumentos tienen que ver con que el dinero no les llega en forma inmediata y que hay toda una burocracia bancaria para que ellos se hagan del dinero, con lo que ese tiempo que se pierde a ellos los perjudica económicamente, pero ese el simple e injustificado argumento con el que se escudan poniendo un plus que va variando muchas veces de acuerdo a los montos y transacciones que se realizan y que para nosotros no corresponde en absoluto porque hoy el comercio sea del rubro que sea no están atendiendo al público la pregunta que le hicimos es donde ir a abonar la cuota y al no haber esto le genera un inconveniente que no le puede adosar un incremento en el gasto”, cerró el letrado.