CUARENTENA. Indican que han aumentado las consultas por depresión en los jóvenes

El m茅dico especializado en adolescentes, Rub茅n Vivas en contacto con la AM990 habl贸 acerca de c贸mo afecta la cuarentena y el Covid a adolescentes.

Vivas comenz贸 diciendo 鈥渆l Covid es una infecci贸n y una afecci贸n porque afecta pand茅micamete tanto a la salud mental como a la f铆sica y no solo en los mayores si no que a los de la tercera edad, sino que tambi茅n ahora afecta desde ni帽os porque nosotros como pediatras y hebiatra, lo que vemos es que no solo los chicos de 10, 14 o20 a帽os est谩n afectados, sino que tambi茅n los hermanos de estos que tienen 4, 5 a帽os鈥.

鈥淐reo que esta es una pandemia que afecta en general en lo social, es psicosom谩tica, para mi afecta tanto a lo f铆sico, es evidente, sino que tambi茅n afecta a la salud mental de toda la familia鈥, a帽adi贸.

Rebeld铆a de los j贸venes antes las medidas sanitarias

鈥淢i trabajo abarca desde los 10 hasta los 24 a帽os, en ambos sexos y ha aumentado mucho la consulta en este sentido con personas de Buenos Aires y de otras zonas del pa铆s y no estamos lejos de la media nacional, pero el a帽o pasado entre los meses de abril y mayo hab铆a un 20 por ciento de consultas en adolescencia por distimia (antesala de la depresi贸n), despu茅s viene la depresi贸n, angustia y ansiedad para el mes de julio las consultas por esto hab铆an aumentado un 25 por ciento y hoy aumento a un 50 por ciento en general se ve m谩s en las mujeres鈥, no as铆 en los varones porque ellos por ah铆 son m谩s agresivos en los cambios que han hecho del a帽o pasado a hoy y esto ha ido en aumento tambi茅n鈥, a帽adi贸.

鈥淗emos visto muchas conductas de a m铆 no me importa y voy a salir, estoy cansado del encierro y no toman conciencia de lo que sucede. Tenemos muchos chicos que se han vuelto adictos a los psicof谩rmacos, tambi茅n han intentado quitarse la vida, tambi茅n hay ideas de muerte porque se sienten muy solos y perseguidos鈥, asegur贸.

鈥淟os adolescentes no entienden que deben estar en cuarentena, se vuelve dif铆cil que acaten todo. Por ah铆 muchos de los que trasgreden son los que ya trasgred铆an antes de la pandemia y ahora con este problema se vuelven m谩s transgresores鈥, cerr贸.

Foto: archivo