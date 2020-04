CUARENTENA. Hay que explicarle a los niños con autismo lo que sucede con el coronavirus

A raíz del Día Mundial del Autismo, la AM990, dialogó con la médica psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil y jefa del sector de psiquiatría del Instituto Fleni Silvia Panighini quien habló de cómo explicarle a personas que padecen este trastorno acerca del coronavirus.

Panighini señaló “en el Día Mundial del Autismo y estas fechas no sirven para concientizar acerca de los primeros síntomas que aveces nos ayuda a identificarlos los que muchas veces tienen que ver con el nivel de comunicación y de interacción social, desde edades muy tempranas comenzamos a ver que hay chicos que no se comunican, no solo verbalmente, si no que también de poca mirada, de poca conexión verbal con el medio, de poco interés, pero además de este grupo de síntomas hay otro que tiene que ver con cierta rigidez, inflexibilidad o conductas que tienen que ver con conductas estereotipadas, es muy amplio”.

“Es una situación que presenta muchos desafíos y en esta etapa en la que se nos impone el aislamiento, sabemos que las personas que padecen esta enfermedad el tema es la rigidez es un factor a tener en cuenta, entonces cuando las rutinas se trastocan puede haber algunas reacciones y algunas compensaciones en la conducta o quizás poca comprensión de lo que esta sucediendo en primer lugar a través de la explicación, si logramos hacerlo y logramos una mejor interacción también, entonces según el nivel de lenguaje y comprensión de la persona con autismo hay que explicárselos”, agregó.

Asimismo explicó “también pasa que la explicación verbal muchas veces se ve superada por la realidad y la persona con autismo cree hay una realidad diferente porque todo se ha modificado”.