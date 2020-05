CUARENTENA. Consultora recomienda contener a los adultos mayores frente al confinamiento

La Co-Funder en Ethnos Strategy, consultora especializada en el segmento de 50 años o más y creadora de la comunidad online de mujeres de más de 50 plateadas, Flora Proverbio dialogó con la AM990 habló del trabajo que realiza la entidad y de cómo pasa un adulto mayor el confinamiento.

Proverbio dijo “somos una consultora que se especializa en el segmento de personas de más de 50 años, nos especializamos en personas de 50 más en realidad porque el mercado deja de interesarse en personas cuando cumplen 50 años, lo raro es que el mercado elija invisibilizar a las personas cuando están en la segunda mitad de su vida”.

Y agregó “la idea también surgió desde lo personal, ya que al cruzar esa barrera me di cuenta que no me veía en la comunicación de ninguna marca, que muchas de las cosas eran para personas hasta 40/50 años, comencé a ver todo el potencial que tenía esta franja etaria es por ello que decidimos especializarnos en esto”.

“Generamos marcas, comunicación, ayudamos a empresas y al sector público a desarrollar políticas que interpelen a este segmento, eso es un poco lo que hacemos en la consultoría”, siguió.

Situación de ese segmento etario en cuarentena

Consultada acerca de la situación de las personas de esa franja etaria con respecto al confinamiento manifestó “debemos decir que no es lo mismo una persona de 60 años, si bien la medida está mucho más extremada en este sector, no es lo mismo una persona de 60 que una persona de 85 o 90 años por un montón de factores, por ejemplo la relación con la tecnología que es uno de los factores que influyen mucho, de todas maneras debemos decir que hay mucha gente más grande que utiliza tecnología, pero a medida que uno va creciendo en edad la digitalización es menor”.

“En estos momento los dispositivos digitales es lo que nos permite hoy estar relacionados con nuestros hijos o nietos”, añadió.

Además contó “hemos realizado una encuesta recientemente a personas de más de 60 años que están transitando el aislamiento, aún no tenemos datos porque recién se están procesando,pero lo que vimos es que las personas que que estaban medianamente digitalizadas lo que sucedió es que comenzaron a utilizar la tecnología mucho más o han aprendido habilidades nuevas, algunos comenzaron a utilizar zoom para hablar con los nietos, algunos han aprendido a bajar contenido como cursos o clases de gimnasia”.

“Esta pandemia hizo que el uso de la tecnología se haya acelerado y nos agarramos mucho más de la tecnología”, manifestó.

También aseveró “nosotros hablamos y trabajamos con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el tema de adultos mayores y hay que decir que si hay personas que no pueden hacer uso de la tecnología, sigue existiendo el teléfono, es decir que las familias pueden hablar. Lo que sucede por ahí con esta crisis es que muchas veces estamos muy cortos de tiempo, muchas veces no hay disponibilidad de tiempo o bien no estamos muy animados para poder contener a los adultos mayores”.

“Muchas de las personas que fueron entrevistadas nos dijeron que hablan mucho más con sus hijos ahora, pero que falte comunicación porque algunas veces se llama para saber solo si están bien, no existe esa comunicación de contar y animar al adulto”, explicó Proverbio.

“Una solución obvia es llamar por teléfono y escuchar, y en lugar de solo preguntar si tiene comida o remedios se le pregunte como esta y dejar que el otro hable un poco y escucharlos”, añadió.

“Un llamado telefónico es muy importante para ellos. Hay diferentes tipos de situaciones porque hay personas mayores que viven solas y que eran independientes, trabajaban y demás cuestiones y hoy esta sufriendo más, en el sentido de que su rutina se alteró completamente”. Este aislamiento y soledad para muchos adultos mayores es parte de su vida cotidiana,este es un impacto muy grande en la cotidianidad de los adultos mayores,porque por ejemplo en hay personas que por ejemplo no pueden subir a un colectivo porque son muy altos, además las rampas y veredas están destrozadas y no pueden transitar solos, el ambiente muchas veces es hostil. Uno también vive corriendo porque tiene que cumplir con un sin fin de demandas sociales y no tiene tiempo para acompañar a los adultos mayores, entonces es una oportunidad para pensar más allá de la pandemia que es lo que podemos hacer ahora que todos nos damos cuenta del impacto emocional que tiene el aislamiento”, cerró.