Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift en Disney+

El fenómeno global que significó The Eras Tour, la gigantesca gira que Taylor Swift llevó a cabo durante 2023 y 2024 a través de distintos continentes para celebrar toda su discografía, ahora tendrá su reflejo íntimo en una nueva producción documental. La cantante estadounidense sorprenderá a sus seguidores con “The End of an Era”, una docuserie que promete mostrar al detalle la planificación y ejecución de la que se convirtió en una de las giras más ambiciosas y de mayor envergadura de su vida.

El tour, conocido por la diversidad de vestuarios y las representaciones de cada era musical, fue seguido con fervor por las swifties, que ahora tendrán acceso exclusivo a la trastienda de este hito.

El nuevo documental, titulado “The End of an Era”, está compuesto por seis episodios y será lanzado el próximo 12 de diciembre a través de las plataformas Disney+ y Hulu. La producción ofrecerá a los espectadores una mirada profunda al proceso creativo, incluyendo material exclusivo del backstage, entrevistas a la artista y fragmentos del último tramo del tour.

La serie documental no solo se centrará en la visión de Swift, sino que también incluirá el testimonio de diversas figuras clave en la vida profesional y personal de la cantante. Entre los colaboradores, se encuentran artistas invitados, familiares y amigos, incluyendo a figuras como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch. La docuserie está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y cuenta con la producción de Object & Animal.

Este no es el primer acercamiento de Taylor Swift al formato documental. Su lanzamiento anterior, “Taylor Swift: The Eras Tour (Versión de Taylor)”, estableció un fuerte precedente al acumular 4.6 millones de visualizaciones, posicionándose rápidamente en el primer lugar de las plataformas. La expectativa de los fans por aquella versión se vio incrementada por la inclusión de cuatro temas acústicos adicionales, que no se habían proyectado durante la exhibición en cines del mismo tour.

La envergadura de la gira que relata el nuevo documental es inigualable. Según datos de la revista Forbes, Taylor Swift posee una fortuna que supera los 1.600 millones de dólares. En términos de impacto económico, The Eras Tour alcanzó una recaudación récord de más de 2.000 millones de dólares en venta de entradas, consolidándose como la gira más taquillera de la historia. A esto se suma el éxito de la película documental previa basada en el tour, que sumó unos 250 millones de dólares adicionales en taquilla.