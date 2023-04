Cuáles son las vacunas contra el dengue que se aplican en el mundo y qué sucede en Argentina

“Los 16.143 casos de dengue en la presente temporadase encuentran por encima de los registrados en los últimos 2 años. Sin embargo, están aún 10% por debajo del número de casos para el mismo período del año 2020 y 40% por debajo de 2016 -las dos últimas temporadas epidémicas-”, señalaron desde el Ministerio de Salud en el reciente Boletín Epidemiológico Nacional, que relevó lo sucedidoentre el 1 de agosto de 2022 y el 26 de marzo de 2023.

Este panorama puso en alerta a las clínicas y a los hospitales en diversos puntos del país, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, en donde, según pudo saber Infobae, hubo guardias colapsadas por pacientes con síntomas de la enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

En ese marco, las autoridades sanitarias llamaron a tomar medidas de prevención como la eliminación de criaderos de mosquitos y de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de los hogares como en los alrededores. Además, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, algunos países ya dieron el visto bueno para dos vacunas que están siendo aplicadas en niños y adultos. También hay un desarrollo científico que se encuentra en Fase III en Brasil.

Cuáles son las vacunas contra el dengue que se aplican en el mundo

El mosquito Aedes aegypti es el vector del dengue, que se transmite cuando pica a una persona infectada y luego transmite el virus a una sana (Getty)

Días atrás, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aprobó el registro de una fórmula tetravalente elaborada por la farmacéutica japonesa Takeda, en medio de un aumento de casos de dengue en aquel país, que en 2022 reportó más de 1.000 muertes asociadas a este cuadro. La vacuna, llamada Qdenga, está compuesta por los cuatro serotipos del virus que causa la enfermedad, “por lo que proporciona una amplia protección”, indicó el ente regulador en un comunicado.Te puede interesar:Cambio climático, mosquitos y enfermedades: ¿un cóctel propicio para los brotes epidémicos de dengue?

Con una eficacia general del 80,2%, Qdenga consta de dos dosis que deben ser inoculadas con un intervalo de tres meses, y está recomendada para un público extenso: desde los 4 hasta de 60 años. Esta vacunapueden aplicarse tanto a las personas que tuvieron la enfermedad como a las que no.

“La demostración de la eficacia de la vacuna Qdenga está respaldada principalmente por los resultados de un estudio a gran escala de fase III, controlado con placebo y realizado en países endémicos para el dengue, con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad”, explicaron desde Anvisa.

En diciembre de 2022, la Unión Europea (UE) avaló el uso de Qdenga en personas desde los 4 años de edad. Particularmente en Argentina, esta vacuna podría ser autorizada en los próximos meses. Es que según señalaron desde la ANMAT y desde el Ministerio de Salud a Infobae, el proceso “está muy avanzado” y se encuentra “en una etapa de evaluación”, aunque aún no hay una fecha definida para que se concrete. Las vacunas contra el dengue tienen la complejidad de abordar los cuatro serotipos del virus (iStock)

Otra vacuna contemplada para prevenir el dengue es Dengvaxia, producida con microbios vivos debilitados o atenuados. Esta fórmula fue elaborada por el laboratorio Sanofi Pasteur; se trata de una vacuna tetravalente que se fabricó por medio de una tecnología de ADN recombinante y que se aplica con un esquema de 3 dosis, a los 0, 6 y 12 meses. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió Dengvaxia “solo en entornos geográficos (nacionales o subnacionales) en los que los datos epidemiológicos indiquen que hay una gran carga de enfermedad”. Fue así que algunos países como México, Brasil, Filipinas, Perú y Singapur avalaron su aplicación.Te puede interesar:Guardias colapsadas en los hospitales de la Ciudad por el aumento de los casos de dengue: lo que hay que saber para prevenirse

En noviembre de 2017, Sanofi emitió un comunicado para solicitar a las autoridades sanitarias “que actualicen la información proporcionada a médicos y pacientes sobre su vacuna contra el dengue Dengvaxia”. ¿Por qué? Porque su análisis confirmó que Dengvaxia “proporciona un beneficio protector persistente contra la fiebre del dengue en aquellos que tenían una infección previa. Sin embargo, para aquellos que no estaban infectados previamente por el virus, el análisis encontró que, a largo plazo, podrían ocurrir más casos de enfermedad grave después de la vacunación tras una infección de dengue posterior”.

En 2018, la UE autorizó el uso de Dengvaxia y, pocos meses después, a principios de 2019, llegó la aprobación en Estados Unidos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés). Según lo postulado por la FDA, “el uso de Dengvaxia está contemplado para prevenir el dengue en niños de 9 a 16 años que hayan tenido una infección previa por el virus confirmada por un laboratorio, y que vivan en áreas donde el dengue es endémico”. Es que, según el organismo estadounidense, “en los niños que no han tenido el virus, Dengvaxia aumenta el riesgo de enfermedad grave y hospitalización si contraen dengue después de vacunarse”.

En Argentina, Dengvaxia fue aprobada por la ANMAT en 2017. Según consta en el documento oficial del procedimiento, al que accedió Infobae, se autorizó “exclusivamente para prevenir el dengue causado por los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue en personas de 9 a 45 años que viven en áreas endémicas, considerando que las áreas serán las establecidas a partir de datos epidemiológicos por el Ministerio de Salud. La vacuna no se encuentra prevista y, por lo tanto, su uso y comercialización en ocasión de brotes o para viajeros no se encuentra autorizado. (…) Que la condición de venta sea autorizada bajo condiciones especiales, bajo prescripción médica”. La vacuna Dengvaxia, del laboratorio Sanofi Pasteur, fue aprobada en 2017 por la ANMAT

“Dengvaxia presenta un relativo balance beneficio/riesgo para los serotipos 3 y 4, -precisaron en el documento- y un porcentaje de eficacia mucho menor para serotipos 1 y 2 del dengue. (…) La Dirección de Evaluación y Control Biológicos sugiere la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales de Dengvaxia bajo condiciones especiales y excepcionales, contemplándose a su vez un período de validez de 1 año para la misma, renovable con una previa evaluación de datos de seguimiento estrecho del producto una vez puesto en uso”. Este medio consultó a fuentes de la ANMAT, quienes precisaron que actualmente “la vacuna Dengvaxia sigue autorizada” en el país.

Por su parte, Florencia Esquivel, directora médica de Sanofi Vacunas para el Cono Sur, le dijo a Infobae: “En Argentina, Dengvaxia fue aprobada en marzo de 2017 por ANMAT con la indicación de 9 a 45 años. Posteriormente, se presentó una actualización del prospecto que incluye una advertencia para aquellas personas que no han padecido la enfermedad. Esta actualización fue aprobada por ANMAT en junio de 2020. Actualmente la vacuna está indicada para personas de 6 a 45 años con infección de dengue previa confirmada mediante una prueba, con un esquema de 3 dosis a los 0, 6 y 12 meses”.

En segundo término, Esquivel detalló: “La vacuna contra el dengue está aprobada en cerca de 30 países de Latinoamérica y Asia en donde la carga de la enfermedad es alta. En el Cono Sur está siendo comercializada a nivel privado solo en Paraguay desde noviembre del 2016″.

“La vacuna contra el dengue de Sanofi —añadió Esquivel— es la primera de su tipo en el mundo y está indicada en la prevención de la enfermedad causada por los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue en personas con infección previa confirmada mediante una prueba. Para estas personas la vacunación ofrecería una fuerte y persistente protección contra las hospitalizaciones y enfermedad grave por dengue”. De acuerdo a lo que confirmaron desde ANMAT a Infobae, Dengvaxia sigue autorizada en la actualidad

La vacuna y los serotipos del dengue

¿Cuáles son algunas de las complejidades a la hora de formular y producir las vacunas contra el dengue? Así lo explicó en diálogo con Infobae el doctor Tomás Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital de Infecciosas Muñiz y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano: “El hecho de que sean cuatro serotipos del dengue es como si hubiera cuatro patógenos diferentes, porque no hay inmunidad cruzada permanente. Entonces, si tengo la infección con uno de los serotipos voy a tener una respuesta específica y muy duradera contra ese serotipo. Sin embargo, habrá una respuesta parcial de protección contra las otras variantes, pero después, esos anticuerpos, que no son neutralizantes, no persisten para evitar una infección con otros serotipos distintos al que yo me contagié”.

“Cuando se trabaja en una vacuna para dengue —siguió Orduna— es como estar trabajando, en un misma mezcla, con cuatro patógenos. Por ende, las vacunas deben tener en cuenta esta característica particular, que es bien diferente al Zika y al Chikungunya, que tienen un solo serotipo, y a la fiebre amarilla que es el flavivirus patrón. En la logística que hay que armar, la vacuna tiene que contemplar todos los serotipos, y por eso ha sido difícil generar una fórmula que genere una respuesta pareja a los cuatro del dengue”.

Según el especialista, la vacuna Dengvaxia “consta de virus quiméricos, es decir que se toma el esqueleto del virus atenuado de la fiebre amarilla, se le sacan dos de los genes y se los reemplaza en una vacuna para cada uno de los cuatro serotipos del dengue. Dengvaxia tuvo buena eficacia en las personas que ya han tenido contacto con el dengue, y la respuesta es menor en quienes nunca se contagiaron. No queda claro por qué ha ocurrido esto”. La aplicación de las vacunas contra el dengue no es la única medida preventiva contra la enfermedad, según postuló el virólogo Mario Lozano, ya que “la estrategia más eficiente es evitar el desarrollo del mosquito” (Getty)

En ese tono, el virólogo de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, aportó: “Las nuevas tecnologías como las que se desarrollaron para la vacuna del COVID, también se usan para para desarrollar vacunas contra otros virus, como es el caso del dengue. Se producen de manera similar, aunque obviamente, en el corazón de la vacuna hay algo diferente”.

“En Argentina —sumó Lozano— se esperaba en realidad un brote de dengue de mayor magnitud que el que está ocurriendo. En las zonas más pobladas de nuestro país, el dengue es una enfermedad que disminuye drásticamente con el frío, porque el mosquito no sobrevive a temperatura bajas. En esta temporada, que hubo temperaturas altas en el verano y en el otoño, se esperaba que se produjeran muchísimos casos y eso no sucedió. Esto puede estar relacionado al clima y a que hubo una sequía muy importante, lo que puede haber disminuido la capacidad del mosquito de generar descendencia”.

Para Lozano, “de todas formas, el brote actual de dengue es importante, pero no es consecuencia de no haber adquirido una vacuna porque la misma no protege al 100%. La estrategia más eficiente es evitar el desarrollo del mosquito”. Eliminar los criaderos de mosquitos es fundamental para prevenir el dengue (Getty)

Hay otra vacuna contra el dengue que se encuentra en la Fase III de desarrollo. Denominada científicamente TV003/TV005, fue desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), que le dio licencias de producción a fabricantes de varios países. Uno de ellos fue el Instituto Butantan de Brasil, que adquirió la patente TV003 y firmó un acuerdo de colaboración con la farmacéutica alemana Merck para compartir datos clínicos y desarrollar vacunas a partir de la misma fórmula.

En 2016, Butantan comenzó la Fase III incluyendo a más de 16.000 voluntarios. Según los resultados iniciales, que fueron publicados en diciembre de 2022, la vacuna Butantan-DV, tal como fue bautizada por la institución, mostró una eficacia general del 79,6% para prevenir la enfermedad. En un comunicado oficial, desde el laboratorio explicaron que no hubo “casos de dengue grave o con signos de alarma durante los dos años de seguimiento de los participantes”.

“Los resultados se refieren a análisis realizados entre febrero de 2016 y julio de 2021 —sumaron en el informe—, de los que participaron 16 centros de investigación en diferentes regiones de Brasil, incluidos 16.235 voluntarios de 2 a 59 años, que recibieron una dosis única de la vacuna. La incidencia de casos de dengue sintomático confirmado por laboratorio se observó a partir de los 28 días de vacunación hasta el segundo año de seguimiento de los individuos. El estudio continuará hasta que todos los participantes completen cinco años de seguimiento en 2024″. “El dengue disminuye drásticamente con el frío”, dijo Lozano

La vacuna de Butantan es tetravalente y protege frente a los cuatro serotipos del virus. “Se incluyeron en la investigación personas con y sin exposición previa al virus del dengue. En los participantes que ya habían sido infectados antes del estudio, la eficacia fue del 89,2%. En los que nunca habían contraído la enfermedad, la protección fue del 73,5%”, detallaron desde el laboratorio.

A su turno, Daniela Hozbor, investigadora del CONICET en el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, apuntó: “El dengue no se contagia de persona a persona: es solo a través del mosquito. Como hay circulación de los cuatro serotipos del virus, lo que se busca es prevenir la enfermedad que provoca cada uno de ellos. La idea es que la vacuna esté formulada para que proteja ante los cuatro serotipos. Estas plataformas corresponden a virus atenuados, que no provocan la enfermedad, que pueden replicarse y que llevan como si fuesen ‘pedacitos’ de los serotipos”.

De acuerdo a Hozbor, “las vacunas son importantes, pero también hay otras medidas de prevención que deben tenerse en cuenta, como la eliminación de criaderos de mosquitos y de los recipientes que acumulen agua dentro y fuera de la casa y la utilización de repelentes, entre otras”.