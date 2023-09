Cruces entre Concejales dentro del HCD por una manifestación fuera del recinto

Se dio un tenso cruce el día de ayer entre el concejal Diego Herrera y el presidente del HCD Darío Di Martino por una manifestación del SITRAMF que se desarrollaba en la vereda del recinto. La AM990 se puso en contacto con el doctor Herrera para que pudiera comentar el hecho.

Comenzó contando que mientras ingresaba al recinto, se dio cuenta de que había muchas personas afuera del recinto, gente que no conocían. Antes de comenzar la sesión consulta con sus compañeros quienes eran, pregunta que nadie contestó.

Unos minutos antes de iniciar la sesión le cuentan que alguien de afuera les había dicho que “se hicieran a un costado porque iba a haber lio”. Lo mismo le dijeron al concejal Ocampo.

Por ello Herrera pide una moción de privilegio para solicitar al Presidente del HCD para que se garantice la seguridad de los Ediles, pedido que fue desestimado por Di Martino aludiendo a que dentro del recinto la integridad de los mismos estaba asegurada.

Herrera dijo: “calculamos que es por el pedido del concejal Marcelo Ocampo de desafectación del hijo del diputado provincial Koki Zarza acusado de femicidio en Buenos Aires, que hace mucho tiempo venia cobrando un sueldo sin trabajar».

En relación a que la manifestación no sería por el joven, el edil señaló «nosotros conocemos a la gente que está afuera».

«Si nosotros no hubiésemos hecho lío dentro del recinto y no se llamaba a la policía e interrumpido la sesión, iban a desarrollarse hechos de violencia nuevamente donde hirieron a varios concejales y periodistas», acotó.

Asimismo, aseveró «esta clase de actitudes no pueden seguir dándose dentro ni fuera del recinto. Es volver para atrás con estos atropellos».

«Por suerte hemos tomado todas las precauciones, se acercó la policía y no hubo inconvenientes, pero no puede volver a pasar situaciones de esta naturaleza en donde se defiende a una persona que no trabajaba como dicen ellos y su despido está más que justificado por lo que ha hecho en Buenos Aires. Es inentendible como la gente en lugar de decir que está correcto lo que se ha hecho en torno a esa persona, reclama e intimida a los concejales», añadió.

«Esta es la clase de política que se tiene que terminar en Formosa de una vez por todas», puntualizó.

Cruces dentro del recinto

Comenzada la sesión el concejal Herrera le había solicitado al Presidente del HCD que verifique la situación y tome los recaudos necesarios para que a la salida de la sesión no tengamos que encontrarnos con episodios violentos fuera del Concejo.

A lo que éste le señaló que solo podía garantizar el funcionamiento dentro del cuerpo y que no le constaba lo que Herrera decía.

Di Martino remarcó que solo eran versiones las que manifestaba Herrera y que se garantizaba la sesión porque todo estaba en orden dentro del recinto.