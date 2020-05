CRUCERO DEL SUR. Tras el pago de los sueldos, colectivos volvieron a las calles

Ayer y tras varios días sin servicio de colectivos en Formosa, la empresa Crucero del Sur abonó los sueldos y las unidades volvieron a las calles. El Secretario General del gremio UTA en Formosa, Diego Mendoza en contacto con la AM990, quien brindó detalles con respecto a las negociaciones.

Mendoza dijo “se está trabajando de manera normal, como lo veníamos haciendo antes del paro, dado que ya han impactado los sueldos, es por ello que la medida dispuesta por UTA seccional Formosa ha sido levantada”.

Asimismo y consultado acerca de cuál fue el motivo para levantar la medida de fuerza indicó “cuando llegó la orden judicial entendimos que seguir con el servicio de emergencia y lo hicimos en el trascurso de la mañana del día de ayer (por el miércoles) y continuábamos a la espera del pago de los sueldos”.

Consultado acerca del porqué la empresa no ha abonado los salarios teniendo en cuenta los subsidios enviados por la Nación y la Provincia el gremialista indicó “sucede que la empresa Crucero del Sur no se da el 50 por ciento del salario para los trabajadores que da el Estado Nacional, en este sentido la ayuda del ATP no tenía, con lo que si cuenta es con la ayuda nacional que se ha girado con una demora a la provincia”.

Por último y al hacer referencia a que el servicio de emergencia no se puede cortar en tiempo de pandemia, señaló “el servicio de emergencia estaba disponible, pero no contábamos con el personal para que maneje las unidades, puesto que no le estaban pagando los sueldos, pero ya están trabajando con normalidad”.