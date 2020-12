Crónica de los cambios a la movilidad jubilatoria: señal de alerta en Diputados, el rol de Cristina Kirchner y la solución de Alberto Fernández

–驴Viste la ley?, pregunt贸 por tel茅fono un senador del Frente de Todos, preocupado, a otro de su misma coalici贸n.

–Todav铆a no, respondi贸 el segundo.

–Leela y llamame, agreg贸 el primero.

El s谩bado 28 el Poder Ejecutivo envi贸 al Senado de la Naci贸n el nuevo 脥ndice de Movilidad Jubilatoria. El proyecto de ley fue elaborado sobre la base del dictamen de mayor铆a de la Comisi贸n Bicameral Mixta que presidi贸 el entrerriano Marcelo Casaretto y que de mayo a noviembre realiz贸 17 reuniones. Participaron 60 legisladores, hubo 24 expositores y un informe final de 131 p谩ginas. Por esa Bicameral que se reuni贸 cada lunes, o martes cuando hubo feriados, pasaron ministros, funcionarios, dirigentes sindicales y hasta jueces que evaluaron su nivel de litigiosidad. Apenas ingres贸 al Parlamento el mensaje del Poder Ejecutivo un diputado descubri贸 la 鈥榮orpresa鈥: el art铆culo 6 establec铆a que el 5% de aumento de diciembre que anunci贸 el Presidente ser铆a tomado a cuenta y por lo tanto se descontar铆a en marzo con la nueva suba. No hab铆a sido presentado as铆 en los d铆as anteriores.

Desde la c谩mara baja Sergio Massa avis贸 a Casa Rosada: 鈥淣o van a estar los votos鈥. Y Mirta Tundis, especialista en temas previsionales que banc贸 casi todo el a帽o las subas por decreto se desmarc贸. Dijo que la quita era 鈥渦n cachetazo鈥 y que no votar铆a esa ley. Dif铆cil que haya hablado sin un gui帽o del m谩ximo referente del Frente Renovador, espacio que integra. Otros diputados, en voz baja, tambi茅n expresaron molestia.

Hasta ese momento聽Cristina Fern谩ndez de Kirchner聽no hab铆a intercedido. Y, como no habla con聽Alberto Fern谩ndez,聽las idas y vueltas entre funcionarios siguieron su curso v铆a Zoom y llamadas telef贸nicas.

El tema se hab铆a discutido el 9 de noviembre en el despacho del ministro de Econom铆a聽Mart铆n Guzm谩n. All铆 estuvieron el jefe de gabinete,聽Santiago Cafiero, y diputados y senadores que integran las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsi贸n:聽Carlos Heller,聽Marcelo Casaretto,聽Carlos Caserio聽y聽Daniel Lovera. Tambi茅n Massa y el jefe del bloque de Diputados, M谩ximo Kirchner. En forma remota se conect贸 aquella tarde-noche el senador聽Jos茅 Mayans聽y, entre otros, estuvo聽Fernanda Raverta, de Anses. En esa charla qued贸 claro que la f贸rmula elegida ser铆a muy similar a la del gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner. Massa advirti贸: 鈥淕uarda con el empalme鈥. Guzm谩n justific贸: 鈥淓stamos muy apretados con la plata鈥. Y Caserio insisti贸:聽鈥淨ue el empalme sea prolijo, recuerden que Mauricio Macri se 鈥榗omi贸’ tres meses de aumentos鈥.

El lunes de esta semana empezaron los cruces por el tema. El martes los senadores Lovera, de La Pampa, y Caserio, de C贸rdoba, analizaron el detalle de la ley. No pudieron hablar por tel茅fono con Guzm谩n pero s铆 con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que los cit贸 para el d铆a siguiente en su despacho. Caserio ya estaba en Buenos Aires, Lovera viaj贸 de urgencia.

En las nerviosas charlas que se sucedieron en el bloque de senadores oficialistas se evalu贸 que el proyecto 鈥渢茅cnicamente鈥 estaba bien pero se consider贸 un error pol铆tico el anuncio del 5% a cuenta. Si el aumento era semestral en marzo del 2021 deb铆an contarse seis meses hacia atr谩s y el descuento era correcto, el 5% deb铆a ser considerado como parte del n煤mero final. La pol茅mica ya hab铆a estallado en los medios y desde Juntos por el Cambio empezaron las cr铆ticas y chicanas hacia el gobierno peronista.

Un senador envi贸 un mensaje por whatsapp al presidente Alberto Fern谩ndez mientras otros conversaban con Jos茅 Mayans que a su vez habl贸 con Cristina Fern谩ndez de Kirchner. Fue uno de los m谩s activos en las siguientes 24 horas.

En los intercambios de mensajes entre el Congreso y la Casa Rosada y entre el Congreso y ANSeS y el Ministerio de Trabajo hubo alarma porque a煤n si los senadores votaban el proyecto tal como hab铆a sido remitido al Congreso en Diputados ser铆a dif铆cil avanzar sin cambios. El Frente de Todos no tiene ni qu贸rum ni mayor铆a. 鈥淣o est谩n los votos. Lo van a rechazar o vamos a tener que regalarle a (Roberto) Lavagna y a (Juan) Schiaretti un cambio que podemos hacer nosotros鈥 , consider贸 un dirigente que sigui贸 de cerca las negociaciones en Diputados para votar el convenio de transferencia de la seguridad y los fondos desde Naci贸n a Ciudad. Esa votaci贸n, en la sesi贸n que arranc贸 el lunes y termin贸 el martes pasadas las 8 de la ma帽ana dej贸 en claro que conseguir los votos iba a ser muy dif铆cil y que una negociaci贸n dejar铆a mejor parados a los eventuales aliados (el bloque de C贸rdoba Federal o Consenso Federal, por ejemplo) que a la propia tropa.

Los senadores prometieron a los funcionarios mantener todas las charlas en reserva. El mi茅rcoles por la ma帽ana de lugar de juntarse con Cafiero, hubo un encuentro v铆a Zoom entre los senadores que integran las comisiones de Trabajo y Previsi贸n y de Presupuesto, las autoridades del bloque oficialista, Mayans y Anabel Fern谩ndez Sagasti; Fernanda Raverta y el ministro Moroni que se conect贸 desde el despacho del jefe de gabinete donde ten铆a otra reuni贸n.聽A esa hora ya el equipo de asesores de Cristina Fern谩ndez se hab铆a puesto a trabajar en una propuesta alternativa.聽Pidi贸 no divulgar nada antes de avanzar.

Raverta y Moroni dieron argumentos s贸lidos y sencillos. Algunos senadores preguntaron por qu茅 no se hab铆a vuelto seg煤n lo conversado a la f贸rmula del gobierno de CFK que adem谩s inclu铆a otra ventaja para los jubilados ya que el 铆ndice se calculaba 50% en base a la recaudaci贸n y 50% tomando el salario m谩s alto de la comparaci贸n entre el RIPTE y la medici贸n del INDEC.

鈥淧ol铆ticamente es fuerte, m谩s all谩 de que las diferencias son menores鈥, reconoci贸 uno de los participantes. Despu茅s se cuestion贸 el art铆culo 6 y que se tome el 5% a cuenta del aumento futuro.

El chubutense Mario Pais, una de las voces m谩s fuertes en temas jur铆dicos, propuso arreglar el dilema en la reglamentaci贸n de la ley. Otro senador se mostr贸 muy preocupado y pregunt贸 qu茅 pasar铆a si no consiguieran los votos en la C谩mara de Diputados adem谩s de subrayar el r茅dito que significar铆a para la oposici贸n. Tambi茅n se evalu贸 el costo y c贸mo redistribuir partidas. 鈥淣o podemos agrandar el d茅ficit鈥, se oy贸. 鈥淏ajemos partidas de otras 谩reas y que el Presidente anuncie que no se tomar谩 el 5% a cuenta y que la redistribuci贸n de partidas dejar谩 una ecuaci贸n neutra, sin subir el d茅ficit鈥, propuso en forma positiva uno de los senadores. Mayans record贸 que hab铆an acordado volver a la f贸rmula del gobierno de CFK. 鈥淓sta no es la f贸rmula de Cristina, le sacan una variante鈥, se quej贸 incluso en voz alta ante el diario El Cronista.

Despu茅s del largo intercambio Moroni llam贸 al Presidente y le inform贸 la situaci贸n mientras desde el despacho de Lovera cancelaban la reuni贸n de comisi贸n convocada para ese mismo mi茅rcoles a las 14 hs. Eran las 12 cuando los senadores de la oposici贸n se sorprendieron con el mensaje y las razones quedaron bajo sospecha.

Entre el mediod铆a hasta la tardecita no hubo noticias desde el Gobierno nacional. El oficialismo reagend贸 la reuni贸n de comisi贸n para el d铆a siguiente a las 11 de la ma帽ana. Tanto senadores de la UCR como del PRO insistieron en saber el porqu茅 de la cancelaci贸n.聽La Vicepresidenta y el Presidente siguieron sin hablar.

Algunos senadores empezaron a perder la paciencia. Y volvieron a preguntarle a Cristina Fern谩ndez qu茅 hacer. Ella coincidi贸 con los que le consultaron: 鈥淣o podemos pagar este costo pol铆tico鈥, se帽al贸 y dio el aval para anular el art铆culo 6. 鈥淓ventualmente si consiguen los votos que se agregue en Diputados鈥, consider贸 alguien cerca suyo a sabiendas de que la C谩mara m谩s dif铆cil es la que preside Massa y que si hay que ratificar cambios en el Senado siempre est谩n los votos. Y anunciaron off the record los dos cambios que introducir铆an a la ley: considerar el salario m谩s alto para el c谩lculo (entre el RIPTE que elabora el Ministerio de Trabajo y la medici贸n del INDEC en base a salarios formales e informales) y no tomar a cuenta el 5% de diciembre.

Casi en paralelo lleg贸 el llamado desde Jefatura de Gabinete. El Presidente hab铆a evaluado la situaci贸n y ten铆an la soluci贸n: reformular la periodicidad y aumentar los haberes jubilatorios y los beneficios de las prestaciones sociales en forma trimestral y no dos veces al a帽o. As铆 se evitar铆a la diferencia que producir铆a el empalme. 鈥淐ost贸 convencer a Guzm谩n鈥, cont贸 alguien que sac贸 cuentas sobre el impacto en el Presupuesto. Aliviados, todos estuvieron de acuerdo.

Los que ven demonios en el ala K vislumbraron una nueva intervenci贸n de Cristina Fern谩ndez y un freno al Presidente. Otros no vieron en este caso una conspiraci贸n del Congreso contra Olivos: 鈥淟a soluci贸n fue 鈥榠nteligente鈥 y la plante贸 Alberto Fern谩ndez鈥, se帽alaron sobre la 煤ltima noticia que dio el Poder Ejecutivo. Varios destacaron que trabajaron 鈥渏untos鈥 y 鈥渆n equipo鈥 los senadores y los funcionarios para prevenir un freno opositor en Diputados donde el Frente de Todos no tiene mayor铆a. Ser铆a casi imposible esta vez conseguir aliados cuando la lectura pol铆tica era que se descontaba a los jubilados. 鈥淪e dio un aumento a cuenta del aumento semestral, no era una quita, pero la oposici贸n y los medios no lo leyeron as铆鈥, marc贸 el error un oficialista.

Finalmente y a modo de reflexi贸n no falt贸 quien considerara que todo hubiera sido m谩s r谩pido y m谩s f谩cil si hubiera habido un llamado telef贸nico entre Alberto Fern谩ndez y su vice.