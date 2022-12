Cristina Kirchner hablará el próximo lunes en la Cumbre del Grupo de Puebla

La vicepresidenta Cristina Kirchner volverá a participar de un acto público el próximo lunes, en el marco del cierre de la Cumbre del Grupo de Puebla, tras la sentencia en su contra de seis años de prisión en el juicio de Vialidad.

El cierre de la Cumbre del Grupo de Puebla se realizará el próximo lunes a las 18.30 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) del que participará, entre otros mandatarios, el presidente Alberto Fernández y ex mandatarios de la región como el de Ecuador Rafael Correa, y el de Bolivia Evo Morales.

El Grupo de Puebla reúne presidentes y ex presidentes de América Latina y España y a juristas internacional, coordinados por Alberto Fernández y el chileno Enríquez-Ominami, decidieron reunirse el próximo lunes. Está confirmada la presencia del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y de Dilma Roussef. “Los que no estén presentes lo estarán vía videoconferencia”, anunció C5N.