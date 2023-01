Crimen de Fernando Báez Sosa: las claves del juicio a los rugbiers y todo lo que tenés que saber, día 3

La tercera audiencia por el asesinato del chico de 18 años a la salida de un boliche de Villa Gesell se desarrolló este miércoles en los tribunales de Dolores.

El crimen de Fernando Báez Sosa (18) ocurrió el 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, de Villa Gesell. Por el caso están detenidos ocho jóvenes, varios de ellos integrantes de un equipo de rugby de Zárate, acusados de matar al adolescente durante una golpiza.

Este miércoles continuó el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 (TOC) de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.

La tercera jornada -de las trece previstas- se destacó por el testimonio de Pablo Ventura (24), el joven remero también de Zárate que fue acusado por los rugbiers y que pasó varios días detenido, hasta que se supo que no tenía nada que ver con el homicidio.

También declararon empleados de seguridad del boliche Le Brique y policías que intervinieron en el momento del hecho.

El recuerdo de Ventura sobre su detención

“Estaba en mi casa (de Zárate). Era sábado por la tarde. Me vinieron a buscar de la Policía, me llevaron a la DDI de Campana. No estaba esposado ni nada. Me incautaron el celular”, relató Pablo Ventura sobre el momento de su detención.

“Después me dijeron que como tenía que ir a Gesell por un asesinato me esposaban. Cuando llegué, yo preguntaba por qué estaba ahí. Yo no estaba enterado”, agregó.

Sobre los rugbiers, recordó que en Zárate “se peleaban en grupo y siempre eran mayoría”.

Luciano Bonamaison

Luciano Bonamaison (22), amigo de Fernando Báez Sosa, describió el momento exacto en el que empezó “la emboscada” cuando salieron del boliche. Habló de una pelea con Luciano Pertossi adentro del local y que Maximo Thomsen, ya afuera, le dio una patada mortal a Fernando.

“Cerca de la barra, nos dijeron que habían tenido uno pelea con Luciano Pertossi. Los sacaron, cruzamos y le preguntamos a Fernando qué había pasado. Y cuando nos estaba contando, hubo una especie de emboscada. Nos rodearon a todos. Yo vi a siete, ocho. Vi cuando Máximo Thomsen le pega una patada a Fernando con odio, brutalidad y con intención de matarlo”, señaló.

“Fueron todos directo a él. Cuando nos acercábamos, nos sacaban. Fueron a él”. añadió. Y contó que se arengaban. “Vamos, vamos, mátenlo al negro de mierda“, fue la frase que escuchó y repitió en la audiencia.

Juan Manuel Pereyra Rozas

Juan Manuel Pereyra Rozas (22), otro amigo de Fernando, relató que al salir del boliche se lo encontraron a Fernando enfrente de Le Brique “ya con la camisa rota”.

“Estábamos como en una ronda mientras nos contaba por qué lo habían sacado. Estábamos esperando a otros para irnos a dormir y en ese momento siento una piña, de espaldas, en el oído y pómulo derecho que me deja aturdido”, contó.

Y agregó: “Cuando estaba frente al McDonald’s, veo el celular y los chicos cuentan que Fer estaba inconsciente. Volví y estaban estaban hablando con la policía. Afuera no sé quién me pegó. La persona que me pegó adentro era Luciano Pertossi”.

Claudio Alejandro Muñoz

Claudio Alejandro Muñoz (47), jefe de seguridad del boliche Le Brique, dio detalles del brutal ataque sufrido por Fernando.

Sostuvo que “los rugbiers se turnaban: unos cubrían a los amigos y otros le pegaban a Fernando“. Y que Máximo Thomsen “era el que más alterado estaba” cuando lo sacaron de la discoteca.

“Nunca vi nada igual. Hace 20 años que laburo de esto y jamás vi una cosa así. Una saña brutal. Veía patadas, patadas y patadas”, advirtió.

Fabián Maximiliano Ávila

Fabián Maximiliano Ávila (32), empleado de seguridad del boliche Le Brique, expresó que vio a Fernando Báez Sosa cuando “le pega una piña en el estómago” a uno de los rugbiers, al que identificó como Máximo Thomsen.

“Nos caemos los dos y ahí me levantó yo y decido agarrar a Fernando”, agregó. También dijo que mientras sus colegas “sacaban al rugbier”, él se encargó de sacar a Fernando, pero que el joven le respondió que salía “solo”.

Sobre el adolescente que terminaría asesinado, aseguró que tras echarlo del local “estaba muy tranquilo”.

Christian Ignacio Gómez

Christian Ignacio Gómez (47), empleado de seguridad de Le Brique, declaró vía Zoom. Contó que estaba a siete metros del lugar y que él se encargó de reducir a Matías Benicelli. “Estaba agrediendo a todo aquel que estaba cerca o rival del otro grupo”, dijo sobre el inicio de su tarea.

Relató que a dos metros de la puerta de la cocina (salida secundaria del boliche), apareció una persona “medianamente importante, con cara de enajenado, de loco”. Le puso una mano en el hombro y le ordenó no sacarlo a Benicelli.

Reconoció que esa persona “resultó ser Máximo Thomsen”, de quien sostuvo que “estaba totalmente sacado“. Y añadió sobre su actitud: “Me quedo unos minutos afuera, entre dos compañeros míos no había manera de sacar a Thomsen, que había trabado un pie en la puerta”.

Edgardo Lawrenczuk

Edgardo Lawrenczuk (41), quien al momento del crimen se desempeñaba como policía de la DDI de Villa Gesell, contó cómo recibió de manos del encargado el pendrive con las imágenes del boliche.

Sin que le hicieran preguntas, terminó su declaración.

Maximiliano Rosso Suárez

El policía Maximiliano Rosso Suárez (30) explicó que regresó al frente del boliche después de atender otra pelea. “Encontré al chico tendido. Le faltaba la remera y las zapatillas, le habían puesto una campera, algo para taparlo”, describió el estado de Báez Sosa.

“Veo que no se movía. Procedo a tomarle el pulso: no tenía. Me arrodillo, comienzo a hacerle maniobras de RCP, pido apoyo y una ambulancia”, continuó el agente, que dijo haber estado acompañado por otros cuatro policías.

​Un minuto más tarde llegó un móvil de Bomberos y luego arribó la ambulancia.

Este jueves 5 de enero será el turno de los policías que intervinieron en el momento del hecho y testigos del ataque contra la víctima que no tenían vínculo con Báez Sosa ni con los rugbiers.

