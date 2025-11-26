Crimen de Cecilia: inician las audiencias de fijación de penas al clan Sena

Este miércoles, jueves y viernes, será el debate a fin de establecer las penas para cada uno de los condenados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski (28). Los dos primeros días, a las 9, y la última jornada a las 10. Los Sena no podrán evitar la máxima condena de prisíón de por vida.

Meramente formal, para dar por cerrado el juicio por jurados con las notificaciones de las penas al clan Sena y sus encubridores, la jueza Dolly Fernández, que bajó el perfil tras sus polémicas declaraciones en un medio televisivo de Capital Federal luego de haber sido llamada al silencio por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), hará su último trámite antes de que los condenados queden a disposición del Juzgado de Ejecución Penal.

Es que desde las 9 de este miércoles, en la Cámara Segunda en lo Criminal, César Sena, Emerenciano Sena,Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo tendrán que escuchar el debate que se prolongará hasta el viernes, donde conocerán las penas.

El miércoles y jueves, a las 9, y el viernes a las 10. Que haya tres fechas no necesariamente serán usadas, porque tal vez , todo se resuelva rápido.

La resolución llega once días después del veredicto de culpabilidad para el clan y sus tres encubridores, y del de no culpable para Griselda Reinoso. El 15 de noviembre, en la décima quinta audiencia, el jurado popular halló a César responsable del femicidio de Cecilia Strzyzowski, y a sus padres como partícipes necesarios, por lo cual los tres serán informados de que les corresponderá la pena de prisión perpetua.

También se espera una batería de pedidos por parte de las defensas, apuntando a impugnaciones y reservas de recursos de casación que se han acumulado desde el comienzo de las audiencias previas y durante el proceso del juicio por jurados.

Por el lado de los colaboradores, Obregón y González, la pareja leal a Sena y Acuña, culpables por encubrimiento agravado, pueden recibir hasta seis años de prisión. Pero la defensora de González pidió que se le conceda el beneficio de la domiciliara porque tiene un hijo menor. En otras ocasiones, esta posibilidad le fue denegada.

Melgarejo, el casero de la chanchería donde se incinearon los restos de Cecilia, y quien quedó en libertad el mismo día del veredicto, solo puede ser condenado hasta tres años. Reinoso, ya absuelta de culpa y cargo, es la única que no está obligada a concurrir a los estrados judiciales de la avenida San Martín 66 para cerrar el último capítulo del histórico juicio a la familia Sena.

Los condenados estarán acompañados por sus respectivas defensas. El caso del femicida César sigue representado por Gabriela Tomljenovic; Emerenciano, por Ricardo Osuna; Acuña, por Celeste Ojeda; Obregón y González, por Elena Puente; y Melgarejo, por Mónica Sánchez.

Las audiencias serán transmitidas por el canal de Youtube de la Oficina de Juicios por Jurados.

(Norte Chaco)