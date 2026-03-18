Criar un hijo en Argentina hoy cuesta entre $480.463 y $616.484

Se contemplan tanto los gastos de bienes y servicios como el valor del tiempo destinado al cuidado. El grupo etario en edad escolar se posiciona como el de mayor erogación debido a que en esa etapa aumentan los gastos vinculados a educación, transporte, vestimenta y otros.

El costo de criar a un hijo en Argentina continúa en niveles elevados y ya supera los $600.000 mensuales en algunos casos. De acuerdo con la última valorización de la canasta de crianza difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante febrero una familia necesitó entre $480.463 y $616.484 por mes para cubrir los gastos básicos vinculados a la crianza de niños y niñas de hasta 12 años.

El indicador oficial muestra que el monto varía según la edad de los menores, ya que las necesidades y los consumos cambian en cada etapa del crecimiento.

En ese sentido, el organismo estimó que criar a un bebé menor de un año demandó en febrero último $480.463 mensuales. En el caso de niños de entre 1 y 3 años, el costo ascendió a $572.590 por mes. Para el tramo de 4 a 5 años, el valor se ubicó en $490.459, mientras que el gasto más elevado corresponde a niños de entre 6 y 12 años, cuya canasta alcanzó $616.484 mensuales. De esta manera, los niños en edad escolar concentran el mayor costo de crianza, debido principalmente al aumento de gastos vinculados con educación, transporte, vestimenta, recreación y otras actividades propias de esa etapa.

La canasta de crianza que elabora el INDEC contempla dos componentes principales. Por un lado, incluye los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los menores, como alimentación, indumentaria, transporte, salud y educación. Por otro lado, incorpora el valor económico del tiempo de cuidado, es decir, el tiempo que un adulto debe destinar a la atención de los niños.

Para estimar este último componente, el organismo utiliza como referencia la remuneración del personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas, lo que permite asignar un valor monetario a las horas de cuidado que demanda la crianza.

Este indicador se publica mensualmente y se convirtió en una referencia cada vez más utilizada para dimensionar el costo real de criar a un hijo en el país. Además, en muchos tribunales de familia se utiliza como parámetro orientativo para la determinación de cuotas alimentarias, ya que permite estimar los gastos básicos necesarios para el cuidado y desarrollo de los menores. En un contexto económico atravesado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, la evolución de la canasta de crianza refleja el creciente esfuerzo económico que deben realizar las familias.

Consumo cuesta abajo

El consumo privado en Argentina registró en febrero de 2026 una caída del 1,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP),

Este resultado representa el tercer mes consecutivo de contracción interanual, lo que arroja una baja acumulada del 1,7% para el primer bimestre del año.

(Época de Corrientes)