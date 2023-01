COVID-19: Recalcan importancia de la vacunación y las medidas preventivas

Ante la suba de casos de coronavirus, la directora provincial de Epidemiología, la doctora Claudia Rodríguez, hizo hincapié en completar los esquemas de vacunación y cumplir las medidas sanitarias, remarcando que “si bien no es obligatorio, el barbijo en este momento es necesario e imprescindible”.

En declaraciones recogidas, advirtió que si bien “si seguimos aumentando la cantidad de positivos, a la larga también va a incrementarse la cifra de personas con complicaciones, que necesite un respirador y que fallezca”.

Y avanzó indicando que “es muy importante que se completen los esquemas de vacunación”, apuntando que “a partir de los 18 años ya se puede acceder a la quinta dosis, independientemente de si se tiene algún factor de riesgo”, por lo que se pueden acercar a cualquier hospital o centro de salud de la provincia.

A su vez, hizo notar que “el período de incubación que tiene el COVID es un promedio de 10 a 15 días”, de manera que “esta semana que pasó estuvimos viendo (las consecuencias) del evento anterior a las fiestas, que fue el festejo del Mundial de Qatar, donde no sólo fue el día domingo 18, cuando salió campeón Argentina y se dio la mayor cantidad de gente en el festejo, sino los partidos anteriores también”.

“Recién empezamos a ver los resultados de esas ‘juntadas’, esos festejos -señaló-. Y ahora lo haremos con los eventos y reuniones sociales por Navidad y Año Nuevo”, estimando que “esta y la próxima semana todavía vamos a estar con un aumento importante de casos”.

En esa línea, recordó las declaraciones del gobernador Gildo Insfrán en el marco de un reciente acto, sobre la importancia de la vacunación y de tener todas las dosis correspondientes por la edad, a los efectos de poder prevenir las complicaciones y evitar el fallecimiento, al igual que utilizar el barbijo para prevenir la infección y desacelerar la aparición de nuevos contagios.

Sobre esto último, sostuvo que “si bien no es obligatorio, el barbijo en este momento es necesario e imprescindible utilizarlo, porque es una barrera física que da muy buenos resultados para impedir los contagios”.

También mencionó al distanciamiento social, la ventilación de los ambientes, no compartir mate, tereré o vasos.

“Estamos en una época donde utilizamos el aire acondicionado al máximo con estas temperaturas que tenemos –expuso-. Pero debe haber una circulación, por lo que hay que dejar una ventana o una puerta entreabierta para que haya una movilización de aire cruzado, y de esa manera estamos impidiendo que el virus, si está ahí adentro, se trasmita”.

Entonces, se trata de “la vacunación para evitar complicaciones y, por otro lado, las medidas preventivas, que están bastante relajadas, pero que hay que tratar de cumplirlas para que a fines de enero comencemos a ver los efectos beneficiosos de las mismas”.

Por último, entendió que “la probabilidad de que ingrese alguna de las variantes es alta, porque hay mucha movilización de personas”.

“Recientemente ha terminado el Mundial y muchos argentinos han ido. No sólo el COVID pudo haber traído, sino cualquier otra enfermedad infecciosa –planteó-. Y además sumado esto tenemos una movilización por las fiestas, no sólo de argentinos, sino de personas que vienen de otros países. Hasta el momento no se ha reportado en Argentina la circulación de las nuevas subvariantes de Ómicron y en Formosa tampoco”, finalizó.