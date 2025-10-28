COVID-19: Ante un nuevo aumento de casos, reiteraron la importancia de reforzar la prevención

Las autoridades sanitarias marcaron que es fundamental tener los

refuerzos de las vacunas al día y, a la vez, aplicar los demás cuidados.

En el parte COVID-19 emitido desde el Ministerio de Desarrollo Humano

el último fin de semana, se reflejó un aumento en los casos positivos en la

provincia. Frente a ese contexto epidemiológico, remarcaron la importancia

de reforzar las medidas preventivas.

La directora de Epidemiología y Medicina Tropical, la doctora Claudia

Rodríguez, reiteró que es “fundamental”, que las personas tengan aplicados

los refuerzos de las vacunas, tal como indica el esquema recomendado y

que, además, “se sigan cumpliendo las otras medidas de prevención, sobre

todos las de higiene”.

Al respecto, recordó que las vacunas COVID-19 pueden ser aplicadas a

partir de los seis meses de vida. En el caso de las personas menores de 50

años que no tienen enfermedades de base diagnosticadas “deben recibir un

solo refuerzo por año”.

Mientras que desde los 50 años cumplidos en adelante “deben vacunarse

dos veces al año, con la aplicación de un refuerzo cada seis meses”. Y con

ese mismo esquema, es decir, que deben recibir también dos refuerzos

anuales “las personas que tienen comorbilidades diagnosticadas, los

pacientes inmunocomprometidos de cualquier edad, las embarazadas, el

personal de salud y el personal considerado estratégico”.

En ese sentido, la funcionaria puso de resalto que las vacunas contra el

COVID-19 “hicieron posible el control de la pandemia” y, si bien no evitan

la transmisión del virus, impiden “los cuadros graves de la enfermedad” y,

por consiguiente, “evitan las complicaciones, las internaciones y los

fallecimientos”.

Otros cuidados

Por otro lado, hizo hincapié en que no solo es importante tener las vacunas

al día, sino que, “al mismo tiempo, se deben cumplir las otras medidas de

prevención, esenciales para evitar que el virus se transmita”.

Acerca de eso, insistió la doctora en que “no debemos relajarnos, ni

minimizar esos cuidados”, ya que antes de que existan las vacunas “fueron

los que salvaron la vida de miles y miles de personas en el mundo. Son

medidas simples, fáciles y que todos podemos cumplir”.

Entre las mismas, mencionó: lavarse las manos con agua y jabón

frecuentemente o usar alcohol en gel; evitar permanecer en lugares

cerrados y donde hay aglomeración de personas. Y en caso de ser necesario

estar en sitios con esas características “se debe usar barbijo”.

Luego, siguió: conservar distancia con otras personas, principalmente, con

quienes presentan síntomas respiratorios y en esos casos “se recomienda

también el uso del barbijo”.

Asimismo, aconsejó no compartir utensilios personales como vasos,

botellas, mate, tereré; mantener los ambientes ventilados, preferentemente

de forma cruzada; toser y estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el

pliegue interno del codo.

Consulta temprana

Finalmente, Rodríguez expuso, de manera enfática, que en caso de aparecer

síntomas como: congestión y secreciones nasales, tos seca con secreciones,

dolor de garganta, dolor de cabeza, decaimiento general, dolor de músculos

y falta de aire “es fundamental acudir rápidamente a la consulta médica”.

“No se deben minimizar los síntomas, ni retrasarse en hacer la consulta

porque eso va permitir, que se indique inmediatamente el hisopado

correspondiente para confirmar o descartar la enfermedad”, marcó.

“Y en caso de que la persona tenga un diagnóstico positivo, va posibilitar

que el médico le pueda dar un tratamiento oportuno para evitar eventuales

complicaciones y que, a la vez, que se tomen las medidas para que se corte

la transmisión del virus y que otras personas no resulten contagiadas”,

resaltó en detalle.