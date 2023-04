Coti Romero reveló cuánto dinero debe pagar para romper su contrato con Gran Hermano

Pasó poco más de un mes de la final de Gran Hermano y cada uno de los exparticipantes está definiendo su futuro fuera de la casa más famosa del país. Las altas cifras de rating y el rebote del programa en las redes sociales presentan un escenario fértil para continuar ligados de alguna manera al mundo del espectáculo

En eso anda Constanza Coti Romero, una de las participantes con el perfil más alto en los primeros meses de la competencia. Su abrupta salida, luego de la pelea con el grupo de las chicas, le permitió jugar desde temprano en el afuera. Allí, por ejemplo, potenció su cuenta de Instagram, Fue la primera de los participantes en superar el millón de seguidores en Instagram, un conteo que ya superó los 2,5. Ocupó diversos paneles en los programas que hablaban de Gran Hermano. Y generó sus propias ganancias en base a presencias y canjes, algunos potenciados por su noviazgo con otro ex, Alexis, el Conejo.

Con la estela del reality cada vez más lejana, es un momento de decisiones para la correntina. Y en este escenario, una propuesta que surge en el horizonte es la nueva edición del Bailando por un sueño. El programa emblema de los últimos años de Marcelo Tinelli regresará la segunda mitad de año en la pantalla de América, donde el hombre de Bolívar asumió la dirección artística. Y muchos de los exhermanitos ya tienen asegurado su lugar, tal el caso de Alfa Santiago y Tomás Holder.

Con el casting abierto, Coti es uno de los nombres que suena para sumarse al ciclo. Sin embargo, hay un inconveniente en el contrato que todavía la liga a Kuarzo y a Telefe, productora y canal responsables de Gran Hermano. De esto habló la joven en un móvil con LAM, donde dejó bien claro sus ganas de participar en el certamen de baile, porque aunque sabe que no será una negociación sencilla, está dispuesta a tomar decisiones fuertes para conseguirlo.

Desde el piso, Yanina Latorre le preguntó cuáles eran las trabas que le impedían asegurar su presencia en el Bailando. “Son canales distintos, realmente está complicado ese tema. Por ahora dicen no, esta semana o la que viene tendré la respuesta y veré que hago”, señaló la correntina, quien se destacó en el reality por su fuerte personalidad. Y en este sentido, ante una consulta de Andrea Taboada, admitió que estaría dispuesta a romper el contrato si no la autorizan.

“Hay que pagar una multa. Yo consulté con ellos si se podía romper el contrato y en principio serían como dos millones de pesos, algo así, y a eso se le agregaba una multa más”, señaló. Y redobló la apuesta. “Yo les dije que no tengo problemas en hipotecar mi casa.

“¿Ellos te ofrecieron algo?”, le consultó Nazarena Vélez, y la joven repasó las ofertas laborales que no la habían convencido. “Yo les pedí que si no me ofrecían un trabajo del calibre de lo que yo esperaba no quería. Me ofrecieron estar en Editando Tele, les dije que no, y se lo dieron a Romina (Uhrig). Me ofrecieron streaming y les dije que prefería hacerlo desde mi parte nada más, porque no es mi estilo. Y me llamaron para un programa que van a hacer los viernes y también dije que no”, enumeró.

“¿Qué te gustaría hacer además del Bailando?”, le preguntaron, y allí surgió otra de las propuestas a futuro, vinculada al panelismo. Y que podría ser, ni más ni menos que en este mismo programa. En reiteradas ocasiones, el conductor Ángel de Brito destacó que le gustaría tenerla, y así presionan sus fans en las redes sociales. Será cuestión de esperar, y ver cómo avanzas las negociaciones. Lo concreto, es que sea un canal o en otro, ella no está dispuesta a hacer cualquier cosa