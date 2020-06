Cosquin Rock en tiempos de pandemia: cuatro escenarios, encuentros por Zoom y hasta puestos de comida virtuales

José Palazzo, organizador del mítico festival que se realiza hace dos décadas, contó detalles de esta edición especial que se hará el 8 y 9 de agosto a través de streaming

Luego de veinte años, el mítico Cosquin Rock tendrá por primera vez una edición virtual, debido a las restricciones para brindar shows con público que existen debido a la cuarentena que se realiza en Argentina y varios países del mundo para frenar el avance del coronavirus.

El encuentro, esta vez vía streaming, se realizará los días 8 y 9 de agosto y habrá más de 60 artistas. Contará además con la participación de Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y España, lugares donde desde hace un tiempo se realiza el encuentro. Los escenarios aún no están definidos, pero su organizador, José Palazzo adelantó en diálogo con Télam que los shows podrían realizarse en el Centro Cultural Néstor Kirchner o en La Usina del Arte.

El público podrá recorrer los cuatro escenarios, a la vez que hará de director del show, ya que podrá escoger entre las diferentes cámaras de cada lugar u optar por una visualización en 360 grados. Aunque esta plataforma virtual e interactiva se presenta como una alternativa a la crisis que se vive hoy debido a la cuarentena, la idea sería que una vez que se levanten las restricciones, siga funcionando como un complemento a los shows presenciales.

“Para mí la experiencia vivencial es única e irrepetible. No existe nada que pueda reemplazar eso del viaje, planearlo, juntarte con los amigos, hacer un asado, tomarte una birra y luego arrancar hacia el predio. Esto no reemplaza eso, es una alternativa por ahora y luego será un complemento que va a perdurar en el tiempo “, dijo el empresario que no descarta realizar el encuentro en Córdoba como todos los veranos, si las condiciones lo permiten.

Además de los recitales, habrá muestras de fotos con las mejores imágenes de los veinte años del festival, Meet &Greets vía zoom con los artistas y a falta de food trucks o puestos de comida, se podrán realizar pedidos de comida en diferentes espacios gastronómicos que ofrecerán delivery.

Dicha plataforma se podrá disfrutar de manera gratuita hasta el primero de agosto y los primeros abonos para el festival ya están a la venta. En los próximos días, una vez que esté confirmada la grilla completa de artistas, se lanzará el resto de las entradas.

“Tengo un grado de excitación muy grande porque este es un proyecto alucinante en el que venimos trabajando tres empresas distintas desde 2017”, dijo Palazzo y sobre la pandemia, agregó: “Nos transformó el trabajo porque hay que adaptarse a todos los actuales protocolos. Por ejemplo, hay que ajustar los horarios para que las bandas no se crucen entre sí, buscar escenarios. Pero, por otro lado, esto permite reactivar la industria porque cada artista viene con su staff completo”.

“Esto es independiente de los festivales presenciales. Acá te podés suscribir mensualmente y tenés accesos a viejos shows o a algunos nuevos que se realizarán con estos fines, contenidos exclusivos”, dijo sobre los servicios que ofrecerán y celebró que tal vez pueda atraer a gente que tal vez no asistiría de manera presencial a un encuentro de este estilo. El empresario cree que esta plataforma y esta nueva modalidad le permitirán a muchos pequeños artistas obtener mayor visibilidad.

Además, destacó la puesta en marcha del proyecto y la inversión, que dijo es de 500 mil dólares, ya que si bien se ahorrarán gastos en traslados y en alojamientos, hay que poner en marcha toda la parte tecnológica para una realización de este estilo. “Nosotros acá estamos jugando una apuesta fuerte. Apuntamos a un proyecto a largo plazo. Si bien coincide con una situación en la que todos los festivales se reinventan, es toda una experiencia innovadora. No tenemos ninguna previsión. No tenemos antecedentes. Tenemos mucha incertidumbre, muchos planteamientos sobre los que no tenemos certezas. Pero, por otro lado, es un proyecto muy ambicioso en cuanto a su creatividad y, tecnológicamente, tenemos un equipo impresionante”, cerró.