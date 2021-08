CORTES DE RUTA. El Defensor del Pueblo habló acerca de las medidas de fuerza que llevan adelante los Aborígenes

El defensor del Pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca en contacto con la AM990 habló acerca de la cantidad de cortes de ruta que se están registrando en la provincia y aseguró que en muchos de los casos los cortes tienen fines políticos.

Gialluca dijo “en este momento se está desarrollando una audiencia multipropósito en el Juzgado Federal con el propósito de llevar solución a un corte de ruta que está a la altura de Bartolomé de las Casas, sobre RN81. Ahí hay una cuestión que entendemos que la vamos a resolver porque son conflictos internos que tiene la comunidad y que vamos a intentar acercar a las partes para que se levante el corte y además solucionarle el pequeño problema”.

“La mayor parte de la gente cree que los cortes de ruta si bien son un delito y no corresponde y considero que la Justicia Federal debe tener una actitud o una postura por lo menos de llamar a indagatoria a los responsables y labrarles el proceso correspondiente porque en todos los casos hoy donde no se agotan las medidas administrativas de los pedidos que algunos son complejos y otros fáciles de revolver, alno agotarse las vías administrativas van al corte de ruta. Esta es una muy mala costumbre que se da justo en una campaña electoral y nosotros sabemos que hay integrantes de los partidos en esto”, añadió.

“Creo que lo de Bartolomé de las Casas lo resolveremos en el transcurso del día con el presidente del ICA”, señaló.

Asimismo, contó que levarán adelante una reunión con la gente del barrio Namqom en donde el aumento demográfico interno y también de un movimiento de personas del interior que se han instalado en el mencionado conglomerado. Ellos solicitan terrenos para construir viviendas y no los hay, todos lo que hay son privados y estamos viendo la forma de trabajar esa cuestión con algunas zonas que pueden ser expropiados o de cambio con algunas parcelas para construir algunas casas. En esto también hay que ser cuidadosos porque esto no surge de un día para el otro”.

“Hay reclamos que son legítimos y otros que no. Por ejemplo, el corte que se lleva adelante en inmediaciones del barro Namqom no hay ningún lugar de tierras fiscales o publicas porque son todas privadas”, manifestó el Ombudsman.

“Las viviendas hoy la solicitan los hijos de las personas que tienen las viviendas dentro del barrio, pero hay que decir que están siendo atendidos por el ministerio de la Comunidad, también desde el ICA y la Defensoría. Nosotros le hemos ofrecido en algunas reuniones algunos lotes más allá del barrio, pero ellos no quieren porque quieren estar cerca de su comunidad y no la aprueban. Además, les estamos arreglando las casas para que sean más habitables”, cerró.