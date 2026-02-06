Corte parcial en la avenida Ribereña por la realización de la carrera nocturna 5K

La interrupción vehicular será este 6 de febrero, entre las 20:00 y las 21:45 horas, en el tramo comprendido entre calle San Martín y avenida Maradona.

En el marco de la realización de la carrera nocturna 5K que está dentro de la Fiesta del Río, Mate y Tereré 2026, se informó que este jueves 6 de febrero se llevará adelante un corte parcial de tránsito en la avenida Ribereña, en la ciudad de Formosa.

La restricción se extenderá desde las 20:00 hasta las 21:45 horas, afectando el sector comprendido entre calle San Martín y avenida Maradona, con el objetivo de garantizar la seguridad de los corredores y del público que acompañará el evento deportivo.

Desde la organización se solicita a conductores y peatones circular con precaución y prever rutas alternativas durante el período mencionado. Asimismo, se agradeció la comprensión y colaboración de la comunidad ante las molestias temporales que pueda generar la medida.