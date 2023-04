Corte en la RN 86: “Un vecino de Laguna Naineck falleció al circular por el camino alternativo”

El intendente de la localidad de Laguna Naineck, Julio Murdoch, confirmó a AGENFOR que “en la madrugada de este miércoles 19 recibimos la noticia de un accidente fatal de un vecino que circulaba por el camino alternativo”.

Cabe recordar que este se habilitó para que los lugareños puedan trasladarse y no ser perjudicados por el corte de la Ruta 86 realizado por la Federación Agraria, Filial Laguna Naineck, en donde piden que el Gobierno de Formosa amplíe el decreto de emergencia agropecuaria.

Tal es así que familiares del trabajador rural fallecido en dicho accidente manifestaron a AGENFOR que “utilizó el camino por colonia Sarmiento para empalmar a Villa Lucero y trasladarse hasta Palma Sola”.

Asimismo, el jefe comunal comunicó que “se está intentando establecer el causal del accidente”.

En contexto, puso como ejemplo una de las últimas situaciones de emergencia que ocurrió en el lugar, en donde “un vecino intentó cruzar el corte con su familia por un problema de salud por el cual debía ser atendido en el hospital de Laguna Blanca, ante la negativa debió recurrir a la Policía para poder cruzar”.

Por todo esto, Murdoch indicó que “los vecinos están angustiados y ya se ha generado un ambiente de zozobra y desesperación”.

Finalmente, reflexionó al esbozar “de qué nos sirven los 40 años de democracia si no podemos convivir de esa manera”, cuestionando el por qué “no utilizar los mecanismos de la Constitución que nos permite peticionar, porque nadie dice que no lo hagan, pero no vulnerando los derechos de otras personas y teniendo tan siniestras intenciones”, concluyó.