CORRIENTES – Subastan tv Leds, celulares y aires acondicionados

La Aduana Paso de los Libres publicó un comunicado en el Boletín Oficial de la Nación en el que comunica a quienes acrediten algún derecho sobre las mercaderías involucradas, de no mediar objeción legal dentro del plazo de 30 días corridos, se procederá en forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista de próxima subasta. Pero el proceso podría demandar cómo un mínimo de 180 días y depende de una decisión del Gobierno nacional. Los objetos son resultados, en su mayoría, de procedimientos realizados por Prefectura.
Entre los objetos a rematar se destacan tv Leds de 40″, zapatillas, carteras, celulares, aires acondicionados, etc.
|Nº
|SIGEA Nº
|INTERESADO
|DNI Nº
|DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERIA
|1
|19507-62-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|VOLANTE DE VEHICULO VOLKSWAGEN.
|2
|19346-65-2020
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|GORRAS NEW HATS – SOLERAS DE PLAYA – ACONDICIONADOR DE AIRE.
|3
|17428-139-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|LINTERNAS LED.
|4
|19497-5-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|SILLAS DE CAÑO DE METAL CON SIMIL MIMBRE.
|5
|19507-10-2020
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CORREA DENTADA POWERGRIP.
|6
|17428-878-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|TERMOS METAL, SANDALIAS TIPO CROSS, OJOTAS VARIAS, ZAPATILLAS VARIAS, SABANAS VARIAS, CORTINAS SINTETICAS, CUBRECAMAS VARIAS, JUEGO DE AJEDREZ, CUCHARAS INOXIDABLES, TENEDOR INOXIDABLE, CUCHILLO, CARTERA, JARRA PLASTICA, VASOS PLASTICOS, RIPA INTERIOR MASCULINA, VENTILADOR DE PIE, JUGUETES VARIOS, LUZ DE EMERGENCIA, MIXER DE MANO, RADIO ECO POWER, AUTOESTEREO, CARGADORES P/CELULAR, REPASADOR, MANTA POLAR, LINTERNAS VARIAS, TRAJES DE BAÑO FEMENINO, PELUCHES, MANTEL, REMERAS PARA DAMA VARIAS, TOALLAS.
|7
|17428-895-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|MANTA POLAR, SABANAS VARIOS.
|8
|19507-63-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|PRENDAS VARIAS TEJIDAS A MANO.
|9
|19497-112-2020
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|AMORTIGUADORES.
|10
|19346-245-2020
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|11
|19507-27-2020
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|GORRAS CON VISERA.
|12
|17428-515-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|AIRE ACONDICIONADO.
|13
|17428-221-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CALZAS DE LYCRA, PANTALONES VAQUEROS VARIOS, REMERAS VARIAS, BUZOS VARIOS, BABEROS, CONJUNTOS DE BEBE, PARES DE ESCARPINES, CHALECOS INFANTILES, TOALLAS DE MANO, SABANAS VARIAS.
|14
|17428-516-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|TV LED 39”, AIRE ACONDICIONADO, TERMO.
|15
|17428-519-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|SEIS AIRES ACONDICIONADOS, TRES TV LES 32”.
|16
|17428-279-2017
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|DUCHAS ELECTRICAS, RED DE PESCA, DOS AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES DE PIE, CALOVENTOR, BALANZA DIGITAL, BASTON P/SELFIE, APLICADOR ANTIPARASITARIO, DOS TV LED 32”, TABLET 7”, CALEFACTOR, KIT AUTO ESTEREO CON PARLANTES, VARILLA PARA LEVANTAR SEGUROS DE PUERTAS, RESISTENCIA ELÉCTRICAS, RELOJES, PENDRIVES 8GB., CELULARES, ZAPATILLAS VARIAS, RIÑONERAS, REMERAS MASCULINAS VARIAS, ZAPATOS MASCULINOS VARIOS, CARPETAS ESCOLARES, CORPIÑOS, REMERAS FEMENINAS VARIAS, CAMISETAS DE FUTBOL, CAMPERAS FEMENINAS VARIAS, CUBRE CAMA, ZANDALIAS FEMENINAS VARIAS, MOCHILAS, ZANDALIAS MASCULINAS VARIAS, CAMPERAS MASCULINAS VARIAS, CALZAS FEMENINAS, PRENDAS VARIAS, VAQUEROS FEMENINOS VARIOS, PANTALONES HOMBRES VARIOS, KIT DVD APOYA CABEZA, OLLAS DE PRESIÓN, LICUADORA, LUCES DE EMERGENCIA, SECADORES DE PELO, PAVAS ELÉCTRICAS, SHORTS VARIOS, KIT DE SEGURIDAD, LAMPARAS, CAJAS DE MUNICIONES.
|17
|17428-184-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|DOS AIRES ACONDICIONADOS, TV LED 32”, SILLETAS DE CAÑO, BAUL TIPO PUF.
|18
|17428-284-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|TV LED 40”, AIRE ACONDICIONADO.
|19
|17428-44-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|AIRE ACONDICIONADO, TV 40”, DOS TV 32”, TV 48”.
|20
|17428-397-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|SEIS AIRES ACONDICIONADOS.
|21
|17428-514-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|DOS AIRES ACONDICIONADOS, FUNGICIDAS, WHISKY.
|22
|17428-412-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|23
|19346-20-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|AURICULARES, CAJAS PARA AURICULARES, PERFUMES.
|24
|19346-16-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CELULARES
|25
|17428-657-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|PULMÓN NEUMÁTICO PAR CAMIÓN.
|26
|17428-92-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CARTERAS.
|27
|17428-724-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CAPELLADA PARA CALZADOS.
|28
|18986-47-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|LATA DE PINTURA, TERMO, CIGARRILLOS.
|29
|18986-70-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|PIO D CHAPA, SOCALO PAR AUTOMOVIL
|30
|18986-60-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CABLE DE EMBRAGUE.
|31
|17428-137-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS, RELOJES, CIGARRILLOS.
|32
|17428-185-2013
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|COLGANTES, TALONERAS DE SILICONA.
|33
|17428-113-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|FUNDAS CELULARES, CABLES USB, CARGADORES PARA CELULARES.
|34
|12308-18-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|SAQUITOS DE TE, CIGARRILLOS, BOMBA DE AGUA, BASTÓN SELFIE, PANTALLA PARA TELÉFONO, MALLA PARA RELOJ, BATERÍA B3 PRO COMPACT CHARGER, TERMÓMETRO PARA ACUARIO, CONECTORES BLUETOOTH, ACCESORIOS, JARABE PARA ASMA.
|35
|12315-435-2014
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|PANTALONES, REMERAS, BUZOS, CAMISAS, MUSCULOSAS, VESTIDOS, SWETER, VAQUEROS PARA MUJER, REMERAS PARA CHICOS, CALZAS NIÑAS, PULLOVERES VARIOS, PANTALONES PALAZO.
|36
|17428-113-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|PARLANTES, ZAPATILLAS VARIAS, GORRAS, AURICULARES, RELOJES, MATRIZ, MOTOR 7HP, EMBARCACION DE CHAPA 8MTRS,
|37
|17428-93-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS, ASIENTOS PARA AUTO, CARTERAS VARIAS, MASA CON RULEMANES, RULEMANES.
|38
|17428-114-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|PARLANTES, ZAPATILLAS VARIAS, GORRAS, AURICULARES, RELOJES, MOCHILA.
|39
|17422-15-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CELULARES VARIOS.
|40
|18986-193-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|MATES CALABAZA.
|41
|18986-214-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ANTEOJOS DE SOL.
|42
|18986-136-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CAPELLADAS PARA CALZADOS.
|43
|18986-151-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|FRAZADAS.
|44
|17428-60-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|MATE CALABAZA.
|45
|17428-237-2017
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ADAPTADORES PARA TOMA CORRIENTE.
|46
|17133-254-2017
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|FREEZER, HELADERA, GRUPO ELECTRÓGENO, GARRAFA, COLCHONES, SILLAS PLÁSTICAS, CARPA TIPO IGLÚ, CARPA TIPO CANADIENSE, COLCHONES INFLABLES, VENTILADOR, TANQUES DE COMBUSTIBLES X 20 LTRS., PALA, DISCO DE COCINA, MESADA DE FIBRA DE VIDRIO, BOLSAS CON MAIZ.
|47
|18986-77-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|BASTO MONTURA, ENCIMERRA.
|48
|17428-186-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|49
|12315-330-2014
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CAMPERAS DEPORTIVAS VARIAS, BUZOS VARIOS SHORTS, TAPADOS VARIOS, CONJUNTOS DE BEBE, CAMPERAS PARA NIÑAS, PANTALONES JOGGINS, PULLOVERES VARIOS, PANTALONES NIÑOS, REMERAS NIÑAS, PANTALONES DE GINMASIA.
|50
|17428-518-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|FOCOS, AGLOMERADOS PARA MUEBLES.
|51
|17428-513-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|BOTELLAS DE LICOR, VODKA, TEQUILA.
|52
|17427-38-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|53
|17428-739-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|54
|17428-527-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|DUCHAS ELÉCTRICAS.
|55
|17428-751-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|PLACAS DE AGLOMERADO DE VARIOS TAMAÑOS.
|56
|12315-245-2014
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|BUZOS VARIOS, PULLOVERES VARIOS, CAMPERAS NIÑOS, CAMPERAS DE TELA VAQUERO, SACOS DAMAS, CALZAS FEMENINAS, GORRAS, BUZOS DE BEBE, POLLERAS DAMA, BLUSAS DAMA, CHALINAS, REMERAS VARIOS MODELOS, ENTERITOS DE BEBE, PANTALONES VARIOS, CAMISAS, CONJUNTOS DEPORTIVOS VARIOS, REMERAS DE NIÑOS VARIOS, PAÑUELOS, CAMISAS DE NIÑOS, CONJUNTOS DE BEBE, VESTIDOS DE NIÑAS, CONJUNTOS DE ROPA INTERIOR FEMENINA, TAPADOS VARIOS, CAMBIADORES DE BEBE, CAMPERAS DE JOGGINS.
|57
|17428-244-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS, CARTERAS.
|58
|17427-63-20180
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|59
|17428-254-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|BALANZAS ELECTRÓNICAS HASTA 7 KG.
|60
|17422-86-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|61
|17428-58-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|EVAPORADORAS DE AIRE, PARTES DE MUEBLES.
|62
|17428-319-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS, MATES CALABAZAS, OLLAS DE ALUMINIO.
|63
|17428-308-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS, BOTINES.
|64
|17428-310-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|GORRAS DEPORTIVAS.
|65
|17428-314-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS, CUBIERTOS X 24 PIEZAS.
|66
|17428-260-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|67
|17428-149-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|BOMBILLAS DE METAL.
|68
|17428-105-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS, OJOTAS VARIAS.
|69
|17428-164-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|MOCHILAS, JEANS VARIOS, MANTAS, CAMPERAS VARIAS, CONJUNTOS DEPORTIVOS, CALZADOS PARA DAMAS VARIOS, ZAPATILLAS VARIOS.
|70
|17427-51-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|71
|17422-11-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|72
|15607-6-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS.
|73
|17428-39-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|COCINA ANAFE, JUEGO FLIPER ELECTRÓNICO.
|74
|18986-69-2019
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|LAMPARAS LED.
|75
|17428-329-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|CARGADORES PARA CELULARES, AURICULARES.
|76
|17428-199-2016
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|BUZOS VARIOS, SABANAS, TOALLAS.
|77
|17428-36-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|VENTILADORES DE PIE.
|78
|17428-150-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|79
|17428-166-2018
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|PIEDRAS PARA ORNAMENTACIÓN.
|80
|17427-38-2015
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATILLAS VARIAS.
|81
|19346-498-2020
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|ZAPATOS USADOS, BOZAL C/CABRESTA, CABEZADA, JUEGO DE RIENDA, FRENO P/CABALLO, PECHERA, BASTO C/ESTRIBO USADO, CINCHA P/COJINILLO COMPLETO, CANTIMPLORA, REBENQUE, ESPUELAS, COJINILLO, CORONA.
|82
|19346-592-2020
|AUTORES IGNORADOS
|SE DESCONOCE
|MATES CALABAZAS Y BOMBILLAS.