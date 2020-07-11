CORRIENTES – Subastan tv Leds, celulares y aires acondicionados

La Aduana Paso de los Libres publicó un comunicado en el Boletín Oficial de la Nación en el que comunica a quienes acrediten algún derecho sobre las mercaderías involucradas, de no mediar objeción legal dentro del plazo de 30 días corridos, se procederá en forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista de próxima subasta. Pero el proceso podría demandar cómo un mínimo de 180 días y depende de una decisión del Gobierno nacional. Los objetos son resultados, en su mayoría, de procedimientos realizados por Prefectura.

Entre los objetos a rematar se destacan tv Leds de 40″, zapatillas, carteras, celulares, aires acondicionados, etc.

Nº SIGEA Nº INTERESADODNI Nº DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERIA
119507-62-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEVOLANTE DE VEHICULO VOLKSWAGEN.
219346-65-2020AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEGORRAS NEW HATS – SOLERAS DE PLAYA – ACONDICIONADOR DE AIRE.
317428-139-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCELINTERNAS LED.
419497-5-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCESILLAS DE CAÑO DE METAL CON SIMIL MIMBRE.
519507-10-2020AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECORREA DENTADA POWERGRIP.
617428-878-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCETERMOS METAL, SANDALIAS TIPO CROSS, OJOTAS VARIAS, ZAPATILLAS VARIAS, SABANAS VARIAS, CORTINAS SINTETICAS, CUBRECAMAS VARIAS, JUEGO DE AJEDREZ, CUCHARAS INOXIDABLES, TENEDOR INOXIDABLE, CUCHILLO, CARTERA, JARRA PLASTICA, VASOS PLASTICOS, RIPA INTERIOR MASCULINA, VENTILADOR DE PIE, JUGUETES VARIOS, LUZ DE EMERGENCIA, MIXER DE MANO, RADIO ECO POWER, AUTOESTEREO, CARGADORES P/CELULAR, REPASADOR, MANTA POLAR, LINTERNAS VARIAS, TRAJES DE BAÑO FEMENINO, PELUCHES, MANTEL, REMERAS PARA DAMA VARIAS, TOALLAS.
717428-895-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEMANTA POLAR, SABANAS VARIOS.
819507-63-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEPRENDAS VARIAS TEJIDAS A MANO.
919497-112-2020AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEAMORTIGUADORES.
1019346-245-2020AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
1119507-27-2020AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEGORRAS CON VISERA.
1217428-515-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEAIRE ACONDICIONADO.
1317428-221-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECALZAS DE LYCRA, PANTALONES VAQUEROS VARIOS, REMERAS VARIAS, BUZOS VARIOS, BABEROS, CONJUNTOS DE BEBE, PARES DE ESCARPINES, CHALECOS INFANTILES, TOALLAS DE MANO, SABANAS VARIAS.
1417428-516-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCETV LED 39”, AIRE ACONDICIONADO, TERMO.
1517428-519-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCESEIS AIRES ACONDICIONADOS, TRES TV LES 32”.
1617428-279-2017AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEDUCHAS ELECTRICAS, RED DE PESCA, DOS AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES DE PIE, CALOVENTOR, BALANZA DIGITAL, BASTON P/SELFIE, APLICADOR ANTIPARASITARIO, DOS TV LED 32”, TABLET 7”, CALEFACTOR, KIT AUTO ESTEREO CON PARLANTES, VARILLA PARA LEVANTAR SEGUROS DE PUERTAS, RESISTENCIA ELÉCTRICAS, RELOJES, PENDRIVES 8GB., CELULARES, ZAPATILLAS VARIAS, RIÑONERAS, REMERAS MASCULINAS VARIAS, ZAPATOS MASCULINOS VARIOS, CARPETAS ESCOLARES, CORPIÑOS, REMERAS FEMENINAS VARIAS, CAMISETAS DE FUTBOL, CAMPERAS FEMENINAS VARIAS, CUBRE CAMA, ZANDALIAS FEMENINAS VARIAS, MOCHILAS, ZANDALIAS MASCULINAS VARIAS, CAMPERAS MASCULINAS VARIAS, CALZAS FEMENINAS, PRENDAS VARIAS, VAQUEROS FEMENINOS VARIOS, PANTALONES HOMBRES VARIOS, KIT DVD APOYA CABEZA, OLLAS DE PRESIÓN, LICUADORA, LUCES DE EMERGENCIA, SECADORES DE PELO, PAVAS ELÉCTRICAS, SHORTS VARIOS, KIT DE SEGURIDAD, LAMPARAS, CAJAS DE MUNICIONES.
1717428-184-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEDOS AIRES ACONDICIONADOS, TV LED 32”, SILLETAS DE CAÑO, BAUL TIPO PUF.
1817428-284-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCETV LED 40”, AIRE ACONDICIONADO.
1917428-44-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEAIRE ACONDICIONADO, TV 40”, DOS TV 32”, TV 48”.
2017428-397-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCESEIS AIRES ACONDICIONADOS.
2117428-514-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEDOS AIRES ACONDICIONADOS, FUNGICIDAS, WHISKY.
2217428-412-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
2319346-20-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEAURICULARES, CAJAS PARA AURICULARES, PERFUMES.
2419346-16-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECELULARES
2517428-657-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEPULMÓN NEUMÁTICO PAR CAMIÓN.
2617428-92-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECARTERAS.
2717428-724-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECAPELLADA PARA CALZADOS.
2818986-47-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCELATA DE PINTURA, TERMO, CIGARRILLOS.
2918986-70-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEPIO D CHAPA, SOCALO PAR AUTOMOVIL
3018986-60-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECABLE DE EMBRAGUE.
3117428-137-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS, RELOJES, CIGARRILLOS.
3217428-185-2013AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECOLGANTES, TALONERAS DE SILICONA.
3317428-113-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEFUNDAS CELULARES, CABLES USB, CARGADORES PARA CELULARES.
3412308-18-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCESAQUITOS DE TE, CIGARRILLOS, BOMBA DE AGUA, BASTÓN SELFIE, PANTALLA PARA TELÉFONO, MALLA PARA RELOJ, BATERÍA B3 PRO COMPACT CHARGER, TERMÓMETRO PARA ACUARIO, CONECTORES BLUETOOTH, ACCESORIOS, JARABE PARA ASMA.
3512315-435-2014AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEPANTALONES, REMERAS, BUZOS, CAMISAS, MUSCULOSAS, VESTIDOS, SWETER, VAQUEROS PARA MUJER, REMERAS PARA CHICOS, CALZAS NIÑAS, PULLOVERES VARIOS, PANTALONES PALAZO.
3617428-113-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEPARLANTES, ZAPATILLAS VARIAS, GORRAS, AURICULARES, RELOJES, MATRIZ, MOTOR 7HP, EMBARCACION DE CHAPA 8MTRS,
3717428-93-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS, ASIENTOS PARA AUTO, CARTERAS VARIAS, MASA CON RULEMANES, RULEMANES.
3817428-114-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEPARLANTES, ZAPATILLAS VARIAS, GORRAS, AURICULARES, RELOJES, MOCHILA.
3917422-15-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECELULARES VARIOS.
4018986-193-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEMATES CALABAZA.
4118986-214-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEANTEOJOS DE SOL.
4218986-136-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECAPELLADAS PARA CALZADOS.
4318986-151-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEFRAZADAS.
4417428-60-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEMATE CALABAZA.
4517428-237-2017AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEADAPTADORES PARA TOMA CORRIENTE.
4617133-254-2017AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEFREEZER, HELADERA, GRUPO ELECTRÓGENO, GARRAFA, COLCHONES, SILLAS PLÁSTICAS, CARPA TIPO IGLÚ, CARPA TIPO CANADIENSE, COLCHONES INFLABLES, VENTILADOR, TANQUES DE COMBUSTIBLES X 20 LTRS., PALA, DISCO DE COCINA, MESADA DE FIBRA DE VIDRIO, BOLSAS CON MAIZ.
4718986-77-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEBASTO MONTURA, ENCIMERRA.
4817428-186-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
4912315-330-2014AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECAMPERAS DEPORTIVAS VARIAS, BUZOS VARIOS SHORTS, TAPADOS VARIOS, CONJUNTOS DE BEBE, CAMPERAS PARA NIÑAS, PANTALONES JOGGINS, PULLOVERES VARIOS, PANTALONES NIÑOS, REMERAS NIÑAS, PANTALONES DE GINMASIA.
5017428-518-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEFOCOS, AGLOMERADOS PARA MUEBLES.
5117428-513-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEBOTELLAS DE LICOR, VODKA, TEQUILA.
5217427-38-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
5317428-739-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
5417428-527-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEDUCHAS ELÉCTRICAS.
5517428-751-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEPLACAS DE AGLOMERADO DE VARIOS TAMAÑOS.
5612315-245-2014AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEBUZOS VARIOS, PULLOVERES VARIOS, CAMPERAS NIÑOS, CAMPERAS DE TELA VAQUERO, SACOS DAMAS, CALZAS FEMENINAS, GORRAS, BUZOS DE BEBE, POLLERAS DAMA, BLUSAS DAMA, CHALINAS, REMERAS VARIOS MODELOS, ENTERITOS DE BEBE, PANTALONES VARIOS, CAMISAS, CONJUNTOS DEPORTIVOS VARIOS, REMERAS DE NIÑOS VARIOS, PAÑUELOS, CAMISAS DE NIÑOS, CONJUNTOS DE BEBE, VESTIDOS DE NIÑAS, CONJUNTOS DE ROPA INTERIOR FEMENINA, TAPADOS VARIOS, CAMBIADORES DE BEBE, CAMPERAS DE JOGGINS.
5717428-244-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS, CARTERAS.
5817427-63-20180AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
5917428-254-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEBALANZAS ELECTRÓNICAS HASTA 7 KG.
6017422-86-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
6117428-58-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEEVAPORADORAS DE AIRE, PARTES DE MUEBLES.
6217428-319-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS, MATES CALABAZAS, OLLAS DE ALUMINIO.
6317428-308-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS, BOTINES.
6417428-310-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEGORRAS DEPORTIVAS.
6517428-314-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS, CUBIERTOS X 24 PIEZAS.
6617428-260-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
6717428-149-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEBOMBILLAS DE METAL.
6817428-105-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS, OJOTAS VARIAS.
6917428-164-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEMOCHILAS, JEANS VARIOS, MANTAS, CAMPERAS VARIAS, CONJUNTOS DEPORTIVOS, CALZADOS PARA DAMAS VARIOS, ZAPATILLAS VARIOS.
7017427-51-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
7117422-11-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
7215607-6-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECUBIERTAS PARA VEHÍCULOS.
7317428-39-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECOCINA ANAFE, JUEGO FLIPER ELECTRÓNICO.
7418986-69-2019AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCELAMPARAS LED.
7517428-329-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCECARGADORES PARA CELULARES, AURICULARES.
7617428-199-2016AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEBUZOS VARIOS, SABANAS, TOALLAS.
7717428-36-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEVENTILADORES DE PIE.
7817428-150-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
7917428-166-2018AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEPIEDRAS PARA ORNAMENTACIÓN.
8017427-38-2015AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATILLAS VARIAS.
8119346-498-2020AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEZAPATOS USADOS, BOZAL C/CABRESTA, CABEZADA, JUEGO DE RIENDA, FRENO P/CABALLO, PECHERA, BASTO C/ESTRIBO USADO, CINCHA P/COJINILLO COMPLETO, CANTIMPLORA, REBENQUE, ESPUELAS, COJINILLO, CORONA.
8219346-592-2020AUTORES IGNORADOSSE DESCONOCEMATES CALABAZAS Y BOMBILLAS.

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