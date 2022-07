CORRIENTES. Productores regalan los tomates o los tiran a los animales

El productor hortícola y presidente de la Sociedad Rural de Lavalle, José Alberto Soto, contó sobre la compleja situación por la que atraviesa el sector. Al respecto, comentó que la producción de estas últimas semanas no lo puede mandar al Mercado Central de Buenos Aires, porque le genera perdida de plata.

“Hoy un cajón de tomates se está vendiendo a 800 pesos, mientras que la semana pasada costaba $500 y al productor apenas le quedaba 100 en el bolsillo”, ejemplificó sobre la poca ganancia que vienen registrando con la venta de la mencionada verdura.

Ante ese lamentable panorama, Soto dijo que algunos productores decidieron regalar los tomates a instituciones, mientras que aquellos que tienen hacienda les dan de comer tomates a sus animales.

A su vez, manifestó que muchos productores hortícolas se encuentran con deudas ya que los insumos son en dólares. “Al ritmo que vamos es una preocupación constante, porque tenemos compromisos contraídos”, expresó preocupado.

“Hoy llame al mercado central y me dijeron que no mande tomates porque no hay consumo. Es angustiante la realidad, por lo menos del sector hortícola. Aunque esto es dinámico y puede cambiar de un día para el otro, pero como está la situación del país asusta”, remarcó.