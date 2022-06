CORRIENTES. Polémica por una de las designaciones en la Dirección de la Policía

Se trata de Rubén Sánchez que a partir de este jueves estará al frente de Dirección General de Personal y Formación Policial. En 2020, fue procesado luego de haber sido acusado por abuso sexual simple y acoso por una suboficial con la que trabajaba en Villa Olivari.

El Centro de Ayuda a la Familia emitió un comunicado para expresar su indignación por la asignación del comisario Sergio Rubén Sánchez como nuevo jefe de la Dirección General de Personal y Formación Policial. El mencionado uniformado está acusado de abuso sexual simple.

Por medio del presente comunicado, rechazamos de manera enérgica que personas que tengan procesamiento por abuso sexual ocupen cargos en funciones de protección a la comunidad”, comienza diciendo el texto que lleva la firma María Valoy, directora de la mencionada institución.

“El ascenso en la Policía de Corrientes del señor Sergio Rubén Sánchez quien estaría nominado a la Dirección General de Personal y Formación Policial, quien tiene procesamiento por abuso sexual a una cabo que era su subordinada en ejercicio de sus funciones en el año 2015 es repudiable este tipo de antecedentes, ponen en riesgo no solamente a las mujeres, sino a la comunidad en general”, agrega el comunicado.

Sánchez había sido procesado luego de haber sido acusado por abuso sexual simple y acoso por una suboficial con la que trabajaba en Villa Olivari. La uniformada reconoció que intentó quitarse la vida, luego de sufrir un cuadro depresivo por el episodio.

“El comisario de ahí me acosaba siempre, diciéndome cosas. Nunca pensé que me iba a manosear, que me iba a tocar”, señaló en su oportunidad en una acusación pública que se difundieron por las redes sociales.

“Un día, llevé papeles a la oficina de él para que firma­ra, como siempre, (él) cerró la puerta y dijo que yo necesitaba unos masajes. Le dije que no, que no necesitaba nada. Pero se levantó, cerró las cortinas. Me tocó los pechos, me besó el cuello y me quiso levantar la chomba”, afirmaría la víctima.