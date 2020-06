CORRIENTES – Mates y almuerzo familiar: cómo se dio el primer caso positivo de coronavirus en Saladas

En una extensa carta a la comunidad de Saladas, el hombre que es considerado como el “nexo” epidemiológico en la localidad correntina contó cómo contagió a su hermano, tras compartir un almuerzo familiar y una ronda de mates.

Se trata del caso 101 que fue detectado en el puente General Belgrano mientras se hacían los controles sanitarios. Esta persona es de Saladas, reside en la ciudad de Corrientes y trabaja en Resistencia en una empresa distribuidora de bebidas.VER MÁS: Detectaron positivo en control del puente y se suma a varios casos vinculados al Chaco

En la publicación dada a conocer por la FM Radio Urbana, este hombre detalló que el fin de semana antes de que sea detectado con Covid-19, llegó hasta Saladas “a tener un almuerzo familiar, en el cual estaban tres personas mayores de 18 años, una de ellas con enfermedad respiratoria, (dio negativo en un posterior hisopado) y una menor”.

A su vez, Jonathan, como firma la carta, aclaró que “en ningún momento presenté síntomas de la enfermedad, por lo cual desconocía que tenia la misma”.

Según su explicación en ese encuentro su hermano terminó contagiado, “resultado que lamento más que nadie”, señaló.

En esta parte de su extensa publicación, Jonthan le pide perdón a su hermano por “olvidar cumplir con el protocolo contigo, después de muchos días sin vernos no pude resistir ese abrazo de amor puro, ese mate extendido sin preámbulos”.

“Confié por demás en esos testeos diarios que me realizaban y te puse en riesgo, perdón hermano, pero esos abrazos y esos mates se entiende solamente desde el amor inmenso que es el fraternal”, afirmó.

En cuanto al día en el que le detectaron que esta infectado, “Jonathan” sostuvo que “el jueves cuando regreso a mi trabajo pregunté en el cruce del puente, por cuestiones de prevención, sobre el hisopado voluntario. Yo me había realizado uno a finales del mes de abril y me dicen que me acerque a la oficina y me lo realice si quería y así lo hice”.

Tras estos estudios el viernes 12, el Ministerio de Salud Pública lo notifica que dio positivo en coronavirus, explicó el hombre, quien se encontraba trabajando en Resistencia.

Por último, dijo: “A las personas que me están difamando, les pido que en vez de atacar a un pobre laburante que hace lo posible para que ustedes no estén desabastecidos, se informen y ayuden a quienes lo necesitan, no discriminen, es una pandemia nadie esta exento, pero ruego a Dios y la Virgen que no les toque a ninguno de ustedes y a ningún otro habitante de mi querida ciudad”.